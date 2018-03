Dự án công nghệ kiểm soát công dân quy mô nhất thế giới

Ảnh: rbcard.

Hiện tại, Gemalto và Công ty Hệ thống thông tin FPT đang cùng 2 ngân hàng khác tại Việt Nam tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi sang thẻ chip. Đối tác nước ngoài Gemalto đảm đương thành lập nhóm tư vấn để dựng kế hoạch, lắp đặt hệ thống cá thể hóa và đào tạo. Còn FPT-IS chịu trách nhiệm thiết lập kết cấu hỗ trợ 24 giờ/7 ngày hoàn chỉnh để đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của ngân hàng trong mọi tình huống. "Với khung thời gian thực hiện dự án rất ngắn mà khối lượng công việc lại rất lớn nên việc bắt tay với một tập đoàn mạnh như Gemalto là để đảm bảo có được đội ngũ đủ lớn mới có thể thành công", Ông Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT-IS, cho biết.

EMV là chuẩn thẻ thanh toán có gắn chip điện tử do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra. So với các loại thẻ từ hiện nay, khả năng hoạt động như một máy tính cho phép thẻ chip có độ an toàn cao hơn bởi khả năng chống lại các hành vi dò (skimming) hay sao chép nội dung thông tin. Khi thực hiện thanh toán, thẻ chip sẽ gửi thêm một thông báo mật nhằm xác minh mỗi giao dịch, khiến tội phạm không thể đánh cắp thông tin để làm thẻ giả.

Về mặt kỹ thuật, thẻ chip cũng có nhiều tính năng hơn hẳn so với thẻ từ. Chip gắn trong thẻ có những không gian cho nhiều ứng dụng khác nhau như: thẻ ngân hàng, chứng minh thư, thẻ tín dụng hoặc cũng có thể dùng để trả phí giao thông hay lưu trữ các thông tin về y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin về cá nhân... Trên dải rộng của thẻ từ chỉ có 3 rãnh từ, trong khi trên dải hẹp hơn chỉ có 2 rãnh. Ngoài thông tin để phục vụ việc rút tiền, tài khoản của khách hàng không thể ghi thêm thông tin nào khác trên thẻ từ nên nó "chật chội" hơn so với thẻ chip. Với xu hướng hội tụ và tích hợp nhiều ứng dụng trên một thiết bị thanh toán như hiện nay, thẻ từ khó có thể đáp ứng những dịch vụ gia tăng, vốn là điểm cạnh tranh chính trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hiện nay.

Những thiệt hại lớn từ các vụ gian lận thẻ khiến 3 liên minh lớn là Europay, Master Card và Visa khuyến cáo về việc cần thiết phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Sau một mốc thời gian nhất định, nếu vẫn sử dụng thẻ từ, các ngân hàng sẽ phải chịu mức phạt có thể lên tới 50.000 USD mỗi năm, tính theo các vụ gian lận thẻ. Mức phạt này áp dụng cho cả ngân hàng phát hành thẻ và ngân hàng chấp nhận thẻ. Việt Nam nằm trong khu vực có hạn áp dụng từ 1/1/2006, nhưng đến nay, mới chỉ có VPBank đã thực hiện phát hành được thẻ thông minh.

Việt Thi