Tuần từ 16 đến 22/7 còn các video đáng chú ý sau:

Bị đánh vì sàm sỡ nhân viên nhà hàng

Theo The Paper, trên chuyến tàu điện ngầm đến Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) một người đàn ông đã có hành động khiếm nhã nhằm chọc giận cậu bé khoảng 6 đến 7 tuổi đang ngồi trên ghế nhằm giành chỗ. Dù bị các hành khách xung quanh phản đối, ông này vẫn cố kéo cậu bé ra xa, thậm chí chửi rủa, lớn tiếng trên xe bus. Những hành khách khác chỉ còn biết lắc đầu, một trong số đó đã nhường ghế cho cậu bé.

Khi đang làm việc, một nữ nhân viên bị một khách hàng đi ngang và sờ mông. Lập tức, cô này đã túm áo sau và dùng tay "khóa đầu" "yêu râu xanh", trước khi đẩy hắn ngã vào tường. Theo Daily Mail, việc này diễn ra tại một quán bar ở Georgia (Mỹ) cuối tháng trước, nhưng nay mới công bố. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ sàm sỡ ngay sau đó và trả tự do sau 2 ngày nhưng phải nộp một khoản tiền phạt vì hành vi quấy rối.

Công nhân thoát chết khi giàn giáo đổ sập

Theo The New York Post, khi các công nhân đang sửa nhà, giàn giáo bất ngờ đổ nghiêng khiến một công nhân trên đó ngã, dù hai công nhân khác đứng bên dưới cố gắng giữ. May mắn là người đứng trên giàn giáo không bị thương dù ngã ở độ cao gần 5 mét.