Theo Independent, video ca khúc Despacito của cặp đôi Luis Fonsi và Daddy Yankee đã bị một nhóm hacker chiếm quyền kiểm soát và xóa bỏ. Sự việc xảy ra chỉ 5 ngày sau khi hệ thống thông báo rằng video này đã đạt mốc quan trọng khi trở thành video YouTube đầu tiên trong lịch sử đạt 5 tỷ lượt xem.

Tìm kiếm trên Google sẽ hiện ra hình ảnh nhóm hacker.

Nhóm hacker đã thay đổi tên gọi của video để tuyên bố nó đã bị hack bởi các thành viên trong nhóm, bao gồm nhiều cái tên như Prosox, Kuroi'SH, Shade, AkashiIT, KiraRoot, Xepher... Phần xem trước của video cũng đổi thành hình ảnh 5 kẻ đeo mặt nạ cầm vũ khí chĩa vào màn hình. Đây không phải là cảnh trong video, cho thấy YouTube hoặc tài khoản Vevo này có thể đã bị tấn công. Các hacker đã viết cụm từ "Free Palestine" bên dưới các video. Hiện tại khi người xem bấm vào video sẽ hiện lên thông báo "Video này đã bị người dùng xóa".

Nhiều nghệ sĩ khác, bao gồm cả Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift và Drake cũng bị ảnh hưởng. Các video gốc của những ca sĩ này đều được đăng bởi Vevo.

Despacito là video ca nhạc được ra mắt hồi tháng 1/2017. Sau đó nó đã nhanh chóng vươn lên, vượt qua hai video "tượng đài" đình đám về lượt xem trước đó là See You Again và Gangnam Style để thành video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube.

Nhiều video khác đã nhanh chóng đổi tên theo video bị hack để lấy lượng truy cập.

Ngay sau khi sự việc được lan truyền, nhiều người dùng YouTube cũng đã đổi tên video của mình giống như video bị hack để lừa người xem khác bấm chuột vào.

Trang Facebook cá nhân của Luis Fonsi vẫn chưa có thông báo nào về sự việc trên. Dưới phần bình luận của dòng trạng thái mới nhất, nhiều người hâm mộ đã thông báo sự việc và nhắc nhở nam ca sĩ nổi tiếng này.

Mai Anh