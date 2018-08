Tuần từ 5/8 đến 11/8 còn một số video nhiều người xem trên Internet như kiến đi trộm kim cương, xe điện phát nổ khi sạc, con ngã từ tầng ba xuống khi bố mẹ ngồi ghế mát xa...

Lấy vật lạ ra khỏi quần

Trong buổi nhậu tại một quán ở Trung Quốc, người phụ nữ lôi từ trong quần một người đàn ông ra một con bạch tuộc, trong khi những người bạn của anh ta giữ tay và chân. Một số người xem video đã cho đó là trò đùa, trong khi có người nói rằng đây có thể là một tai nạn. "Sao anh ta lại giấu thức ăn ở trong quần?", một độc giả phương Tây bình luận. "Không biết là ai đang ăn ai vậy", người khác nói thêm.

Say rượu đứng cãi nhau với sư tử

Một người đàn ông Ấn Độ, sau khi say rượu đã lẻn vào khu nuôi sư tử trong vườn thú. Không sợ những con vật hung dữ, ông đứng trước mặt nói chuyện và chỉ tay xua đuổi những con thú, ban đầu là con sư tử cái sau đó tới sư tử đực. Rất may sau đó người này đã tự giác leo ra khỏi chuồng nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh. Có người xem bình luận rằng ông ta thoát nạn là do sư tử "không thích ăn những thứ nồng nặc mùi cồn".

Xe điện phát nổ trong phòng khách

Đang cắm sạc, chiếc xe điện bất ngờ phun khói mù mịt rồi phát nổ. Rất may hai cha con đang ngồi trong phòng đã phát hiện và sớm chạy thoát ra bên ngoài. Sự việc xảy ra mới đây ở Trung Quốc.

Con kiến đi ăn trộm kim cương

Sự việc diễn ra tại một hiệu bán buôn kim cương ở Ấn Độ. Một con kiến nhỏ đã cố gắng tha đi viên kim cương người chủ để ở trên bàn. Một số ý kiến cho rằng nó đã nhầm lẫn viên đá quý này với một cục đường. Dù khá nặng, con kiến vẫn quyết tâm và kiên trì muốn mang vật này về tổ. Sau khi phát hiện hiện hành vi trộm cắp, người quay phim đã thu hồi lại viên kim cương. Số phận của con kiến sau đó không được tiết lộ.

Chàng trai hóa trang thành nữ giới giống như thật

Sử dụng kỹ năng make-up thuần thục và các mẹo che khuyết điểm của trang phục, chàng trai hóa thành cô gái gợi cảm gần như không có chút sai sót.

Bùn tấn công thị trấn

Một dòng chảy với thành phần chủ yếu là bùn nhão đã bất ngờ lao xuyên qua thị trấn Chamoson của Thụy Sĩ hôm 7/8, gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Cậu bé tay to như thủy thủ "Popeye"

Daniel Salvame, 11 tuổi, người Philippines bị mắc một căn bệnh bí ẩn từ khi 4 tuổi, khiến một bên tay bị sưng lên như người tập thể hình. Nhiều người bạn của cậu đã trêu chọc và gọi cậu là "Popeye" bởi có cánh tay to như chàng thủy thủ trnog phim hoạt hình. Salvame cho biết muốn nhanh lớn để có thể tập thể hình và học võ, trở về chứng minh bản thân trước bạn bè khiến họ phải xin lỗi.

Đàn chó thi nhau đập đầu vào cửa kính

Ba con chó dồn đuổi nhau rồi lần lượt thực hiện động tác lao đầu vào cánh cửa kính trong suốt. Hành vi kỳ quặc này đã khiến người phụ nữ đi cạnh đó hết sức bất ngờ.

Người đàn ông không có khớp xương

Các thao tác di chuyển chân, tay của người đàn ông Trung Quốc khiến người xem có cảm giác như mọi bộ phận trên cơ thể ông được gắn với nhau bằng đinh vít.

Dùng ô chống lại cướp giật trên phố

Một chàng trai đã dùng ô để cố gắng chống lại toan tính cướp giật của hai người đàn ông đi xe máy trên phố. Vụ việc xảy ra ở Cộng hòa Dominica.

Tai nạn bất ngờ khi đi trên vỉa hè

Chiếc ôtô bị nổ lớp khiến vành xe bắn ra trúng người phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè. Sự việc xảy ra ở Brasil.

Cha mẹ ngồi mát xa, con 3 tuổi rơi từ tầng ba xuống tầng một

Sự việc xảy ra hôm 9/8 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Một cậu bé ba tuổi khi chơi cạnh thang cuốn đã bị kéo theo và rơi xuống từ tầng 3 của trung tâm thương mại. Bố mẹ cậu bé lúc đó đang ngồi thư giãn trên ghế mát xa cách đó 3 mét. Khi phát hiện sự việc, cả hai đã cố chạy ra nhưng quá trễ.

Bảo Nam