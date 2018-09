Tuần từ 23/9 đến 29/9 còn có các video thu hút nhiều lượt xem như chở tiền xu đi mua ô tô sang, người phụ nữ lúng túng đổ xăng ra ngoài, chú chó dẫn bạn mù xuống cầu thang...

Bất ngờ cưỡng hôn cô gái khi đợi xe bus

Khi cô gái đang đợi xe bus, người đàn ông mặc áo trắng tiến đến gần. Xe bus vừa chạy tới, tên này đã bất ngờ ôm hôn và bỏ chạy, với ý định nhảy lên xe trốn thoát. Theo Insight, cảnh tượng xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Kẻ biến thái này đã bị bắt sau đó và bị tạm giam 10 ngày. Cảnh sát cho biết tên này từng có tiền án về quấy rối phụ nữ nơi công cộng. Sau khi đăng tải lên Weibo, video nhận được hơn ba triệu lượt xem và đạt thêm gần hai triệu lượt xem nữa trên Facebook. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận chỉ trích nhằm vào kẻ biến thái cũng như khuyên các cô gái ra đường nên cẩn thận hơn.

Video đợi xe bus rồi bất ngờ cưỡng hôn cô gái trẻ hút 5 triệu lượt xem

Chở tiền xu đi mua ô tô tiền tỷ Theo Shangaiist, một người đàn ông đã mang gần một tấn tiền xu đến cửa hàng bán ôtô ở thành phố Đồng Nhân (Trung Quốc) để mua chiếc xe sang trị giá 480.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng). Thống kê cho thấy, có tới 150.000 đồng xu tất cả và nhân viên tại đây mất nhiều giờ để ngồi đếm. Chở tiền xu đi mua ô tô tiền tỷ

Bé trai vẫn đứng dậy chơi đá bóng dù bị ô tô cán

Khi bé trai đang ngồi buộc lại dây giày, chiếc ôtô do một phụ nữ điều khiển bất ngờ cán qua người. May mắn là cậu bé không bị bánh xe cán qua nên vẫn an toàn, sau đó đứng dậy chơi bóng như không có chuyện gì xảy ra.

Ô tô cán

Độ xe ba bánh thành máy bay trực thăng

Theo LiveLeaks, một người đàn ông châu Phi đã "hô biến" thành công chiếc xe ba bánh thành máy bay trực thăng, bằng cách ghép các tấm gỗ và nhựa cho nó. Trong video, chiếc xe chở được hai người và tất nhiên là chỉ chạy trên đường bộ, không thể bay.

Độ xe ba bánh thành máy bay trực thăng

Người phụ nữ lúng túng đổ xăng ra ngoài

Người phụ nữ vào một trạm xăng tự động. Sau khi nhấn số lít cần bơm và đưa vòi bơm vào xe ôtô, cô gái giật mình và làm xăng phun ra ngoài. Sau vài giây lúng túng, cô đã đưa được vòi bơm vào miệng bình xăng. Vụ việc được ghi lại tại Romania.

Đổ xăng

Tên cướp lúng túng làm rơi súng, chạy tụt quần khi đi cướp

Đoạn video do camera giám sát của cửa hàng ghi lại cho thấy một người đàn ông đi bộ vào cửa hàng và cố rút ra một khẩu súng ngắn trong túi quần. Tuy nhiên, lực rút quá mạnh khiến khẩu súng văng ra, rơi vào quầy thu ngân. Sau chút lưỡng lự để lấy khẩu súng, tên cướp bỏ chạy ra cửa và tụt cả quần. Cảnh tượng xảy ra tại Colorado (Mỹ) và theo cảnh sát, khẩu súng tên cướp sử dụng là giả.

Cướp

Cảm xúc sau khi chuyển giới thành thành công

Theo CatersNews, Ryan sinh ra là nữ giới nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành công. Ngay khi vừa tỉnh dậy, Ryan đã tỏ thái độ từ ngạc nhiên đến bật khóc vì hạnh phúc. Đoạn video được người bạn ghi lại, sau khi đăng lên mạng xã hội đã nhận được hàng triệu lượt xem cũng như lời chúc dành cho Ryan.

Cảm xúc của cô gái sau khi chuyển giới thành nam thành công

Chú chó dẫn bạn bị mù xuống cầu thang

Đăng tải trên Newsflare, cảnh chú chó cần mẫn dẫn bạn mình là chú chó khác bị mù xuống cầu thang khiến nhiều người chứng kiến cảm động. Theo thông tin trên trang này, chú chó mù có tên Kimchi và mắt sáng có tên Ginger, đang sống với chủ của mình tại Philippines.

Chú chó dẫn bạn bị mù xuống cầu thang

Như Phúc (tổng hợp)