Theo đại diện Công ty Vi tính Nguyên Kim Chính Nhân, laptop là một trong những mặt hàng bán chạy do nhu cầu sử dụng của giới văn phòng, sinh viên học sinh đối với sản phẩm này luôn ở mức cao.

"Đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng, các phương pháp học truyền thống được thay thế bằng lối học có tương tác hơn với các bài học mở, thuyết trình trực quan sinh động. Điều này giúp laptop trở thành thiết bị hỗ trợ đắc lực cho các bạn học sinh, sinh viên", vị đại diện chia sẻ.

Vi tính Nguyên Kim Chính Nhân cung cấp nhiều thiết bị công nghệ chính hãng.

Với phương châm "Khách hàng như người thân", Công ty Nguyên Kim Chính Nhân giới thiệu đến người dùng nhiều mẫu laptop với mức giá tốt cùng sự đảm bảo về điều kiện bảo hành, hậu mãi.

Cụ thể, khách hàng có thể đến hệ thống cửa hàng của công ty để tham khảo thông tin và chọn mua các dòng máy tính xách tay từ những thương hiệu nổi tiếng như HP, Fujitsu, Asus, Apple, Dell, màn hình, máy tính để bàn từ các hãng Apple, Asus, Lenovo...

"Ngoài các dòng máy tính thông dụng, Nguyên Kim Chính Nhân cũng là địa chỉ của những người muốn mua các dòng máy tính chuyên dụng dành cho các mục đích sử dụng cá biệt như máy tính all in one, workstation, máy chủ...", đại diện công ty nói.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp, đây cũng là địa chỉ tin cậy cung cấp các loại thiết bị văn phòng như máy in, máy scan, máy fax, mực in... từ các thương hiệu hàng đầu trên thị trường như Canon, HP, Brother, Samsung. Ngoài ra còn có nhiều dòng điện thoại và các linh kiện phụ kiện chính hãng khác.

Hiện tại Nguyên Kim Chính Nhân được cấp giấy chứng nhận là đơn vị phân phối chính thức của nhiều thương hiệu như Gold Partner của HP, chứng nhận đại lý ủy quyền của Kingston... Vì thế, các sản phẩm mua tại công ty đều được chấp nhận tại bất cứ điểm bảo hành chính hãng thương hiệu đó trên thị trường. Sản phẩm giao miễn phí tại TP HCM, đơn hàng ở các tỉnh thành khác đảm bảo thời gian giao hàng nhanh, phương thức thanh toán đa dạng.

"Khách hàng đến với Nguyên Kim Chính Nhân sẽ được nhân viên tư vấn tìm mua mặt hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm giúp người mua có thêm nhiều ưu đãi khi mua hàng", vị đại diện nhấn mạnh.

Minh Long