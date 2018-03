Những chức năng 'khó đỡ' của nút Like / Facebook - mỏ vàng của những trò lừa câu Like

Đoạn phim ngắn kể về 2 cậu bé bị bệnh nhưng vẫn tràn đầy hy vọng bởi tài khoản Facebook của UNICEF Thụy Điển đã thu hút 177.000 người bấm Like và sẽ sớm đạt 200.000 Like vào mùa hè, do đó mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng thực tế, không đứa trẻ nào lại khỏi bệnh hay hết nghèo đơn thuần nhờ những lượt Like vô nghĩa trên mạng xã hội.

Bấm Like để cứu người chỉ là hành động vô nghĩa.

Video lên án những tài khoản lợi dụng các bức ảnh thương tâm, những câu chuyện cảm động... để "câu Like". Thậm chí, có những kẻ còn khẳng định mỗi lượt Like có giá trị tương tương 1-5 USD để mua thuốc chữa trị hoặc trả viện phí cho nạn nhân. UNICEF cho rằng, nếu Like có thể quy ra thành tiền thì người ta sẽ dùng nó để trả tiền bữa tối, hoặc để mua quần áo... Tương tự, Like cũng không chuyển hóa thành vaccine cứu trẻ nhỏ, mọi người nên quyên góp tiền hơn là mù quáng đi tiếp tay cho những kẻ câu Like.

Like không đủ cứu 2 đứa trẻ. Like không để dùng để mua quần áo. Like cũng không thể quy thành tiền bữa tối.

Châu An