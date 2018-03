Ứng dụng My Care chạy trên hệ điều hành Android có chủ đề giúp đỡ người bị nạn trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp của các thí sinh Nguyễn Thành Huy, Thái Lý Cường, Mạch Vĩnh Hưng và Nguyễn Phương Duy đã đoạt giải nhất.

Người bị nạn có thể gửi tín hiệu yêu cầu được giúp đỡ từ điện thoại được tích hợp ứng dụng này. Từ đó những người khác có thể xác định vị trí người bị nạn và gọi cấp cứu hay yêu cầu giúp đỡ từ những người khác. Đây là một loại mạng xã hội cho các trường hợp khẩn cấp.

Đông đảo sinh viên tham dự cuộc thi Mobile DevCam 2011.

Giải nhì là ứng dụng Tangled Letters chạy trên Windows Phone của nhóm Nguyễn Hoàng Kha, Lê Huỳnh Trung Hậu, Nguyễn Minh Trí giúp người dùng đánh vần đúng tiếng Anh, trong đó trẻ em có thể học được cách đánh vần tiếng Anh sau khi nhìn bức hình minh họa.

Một ứng dụng Android khác là Save Us của Võ Minh Tâm, Cao Tiến Đức, Nguyễn Văn Lợi, Trần Lương Khiêm và Lê Trọng Nghĩa đoạt giải ba. Ứng dụng giúp người dùng tìm thấy những nơi ô nhiễm hay ùn tắc giao thông, hoặc cung cấp thông tin về những nơi gần nhất để tránh được tình trạng trên.

Saigon Mobile DevCamp là sân chơi cho các nhà phát triển di động trẻ lần đầu được tổ chức năm 2009. Năm nay, Mobile DevCamp diễn ra tại trường ĐH Bách Khoa TP HCM bởi bốn nhà đồng tổ chức là Tech Propulsion Labs, faberNovel, Chili Review và Orange France Telecom.

Thí sinh trình bày ý tưởng phát triển ứng dụng di động của mình trước các chuyên gia Orange.

Các thí sinh tham dự trình bày ý tưởng và dự án liên quan đến chủ đề Gợi ý xây dựng và triển khai ứng dụng cho WebOB (Tips for Building and Deploying WebOB apps), Tổng quan về phát triển hệ điều hành Android hay Những tính năng cải tiến của Android 4.0 (Overview of Andriod Development and Advanced features of Android 4.0)...

Ông Laurent Zylberberg, Giám đốc Orange France Telecom tại Việt Nam nhận xét từ cuộc thi Mobile DevCamps năm 2009 và 2010 đã phát hiện nhiều tài năng trẻ với những sáng tạo ứng dụng và sản phẩm đã được phát triển rất thành công trên thị trường.

Phần mềm của ba đội xuất sắc sẽ được các chuyên gia Orange France Telecom tại Trung Quốc giúp đưa ra thị trường và xuất hiện trên Orange Appstore. Ngoài ra, người dành giải nhất nhận được một chuyến tham quan 3 ngày phòng thí nghiệm Orange tại Bắc Kinh.

Hà Mai