Không chỉ TV LCD mới hỗ trợ chia màn hình thành hai để người dùng xem được cả hai kênh cùng lúc, hiện một số model CRT cũng hỗ trợ công nghệ này.

Samsung Slimfit 29, CS29Z57HE và CS29Z57PQ

Samsung Slimfit 29 không chiếm nhiều diện tích sử dụng.

Ảnh: Brianbehrend.

Là màn hình CRT TV bình thường nhưng được sản xuất theo công nghệ Slimfit nên bóng đèn hình được thu nhỏ gọn lại, không chiếm nhiều diện tích sử dụng. Model CS29Z57 mẫu HE có chức năng chia đôi cho phép xem đồng thời hai kênh truyền hình cùng lúc. Còn mẫu PQ thì chỉ có thể xem được hai kênh truyền hình nhưng kích thước hai màn hình theo kiểu chính - phụ, một lớn và một nhỏ khác nhau.

Cả hai sử dụng chức năng chia hình với hai bộ dò đài, nên linh hoạt trong việc chuyển đổi kênh truyền hình qua lại. Ngoài ra, CS29Z57 còn hỗ trợ bộ lọc kỹ thuật số 3D, chức năng phóng to và mở rộng màn hình, âm thanh vòm, công suất hai loa 10 Watt.

Giá tham khảo: 5.990.000 đồng và 4.890.000 đồng.

LG RT - 42LC2

TV này của LG xem 2 kênh theo chức năng PiP. Ảnh: Mnogo.

TV màn hình LCD 42 inch của LG cho phép xem cùng lúc hai kênh truyền hình khác nhau và theo chức năng PiP (Picture in Picture) - cho phép chia hình linh hoạt: chia đôi, khung hình lớn với khung hình nhỏ, khung hình lớn với ba khung hình nhỏ (chế độ POP - Picture out of Picture). Bạn có thể điều chỉnh độ lớn (ba mức, tối đa bằng một phần tư màn hình) và vị trí (theo bốn góc màn hình). Trong chế độ POP, ba khung hình nhỏ có thể tuần tự hiển thị và chuyển đổi lần lượt qua tất cả các kênh đã lưu.

Hơn nữa, TV còn được trang bị ổ cứng 80 GB với chức năng thu hình kỹ thuật số DVR, giúp bạn lưu lại được 33 giờ nội dung đang diễn ra trên màn hình. TV có độ phân giải 1.366 x 768 pixel, độ tương phản động 1.600:1, góc nhìn nghiêng 170 độ.

Giá tham khảo: 37.500.000 đồng.

Sony KV - DA29M54 và DA34M54

TV CRT của Sony được sản xuất theo công nghệ Sparkling Wega quen thuộc. Ảnh: Sony.

TV CRT của Sony với bóng đèn hình Trinitron và công nghệ màn hình Sparkling Wega quen thuộc. DA29M54 có chức năng chia đôi màn hình để bạn có thể xem được hai kênh cùng lúc, tuy nhiên, hình ảnh hai kênh to nhỏ không bằng nhau. Chức năng khuếch đại tín hiệu thông minh cùng bộ lọc nhiễu kỹ thuật số giúp hình ảnh được hiển thị đẹp hơn.

Giá tham khảo: 19.940.000 đồng và 11.940.000 đồng.

Samsung LA32R81

TV Samsung chia hình trên một bộ dò đài. Ảnh: Noticiastech.

TV LCD của Samsung có chức năng chia hình trên một bộ dò dài, cho phép xem một kênh truyền hình và một kênh phát tín hiệu từ DVD. Màn hình 32 inch, độ tương phản động 8000:1, độ phân giải màn hình 1.366 x 780 pixel, góc nhìn nghiêng 178 độ.

Chức năng xem hai kênh khác nhau của model này sử dụng công nghệ PiP linh hoạt, chuyển đổi giữa hai kênh nhưng chỉ giới hạn ở mức một màn hình lớn và một màn hình thu nhỏ nằm bên góc.

Giá tham khảo: 12.900.000 đồng.

Sử dụng chức năng chia hình Công nghệ chia hình trên TV được ứng dụng theo dạng PiP, PoP nên trên điều khiển từ xa sẽ có biểu tượng hoặc nút bấm viết tắt của những chữ đó. Khi bấm trên remote, TV sẽ chuyển thành dạng Pip với một màn hình lớn và một màn hình thu nhỏ ở góc. Hoặc PoP chuyển đổi thành ba màn hình nhỏ luân phiên đổi kênh. Trường hợp những TV chỉ chuyển đổi một kênh truyền hình và một kênh xuất tín hiệu từ video hoặc DVD, bạn phải bấm thêm phím dò đài hoặc chọn tín hiệu video hoặc DVD. Những dòng TV CRT có chức năng chia hình như của Sony đã được áp dụng chức năng chia đôi Twin program, sau đó chọn cho từng kênh xem hình. Với dòng TV Samsung, bạn vào Menu, mục hình ảnh, bật chức năng màn hình phụ, và chọn loại chia đôi hoặc lớn – nhỏ khác nhau. Sau đó bạn phải xác định cho từng kênh truyền hình riêng bằng chức năng hoán đổi kênh hoặc lựa chọn từng kênh một để xem.