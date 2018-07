World Cup 2018 được xem là một trong những thời điểm "ăn nên làm ra" của các siêu thị điện máy, đặc biệt là đối với các mặt hàng TV phục vụ xem bóng đá. Song song với bán TV mới giá ưu đãi, nhiều siêu thị điện máy cũng bắt đầu xả hàng trưng bày, hàng nhà sản xuất bỏ mẫu, nhất là sau thời điểm ngày hội bóng đá nhất hành tinh diễn ra (14/6).

Nhiều siêu thị điện máy xả hàng tồn với mức giảm lên tới 50%.

Các mẫu TV giảm giá chủ yếu đều ra mắt năm 2017 hoặc cũ hơn. TV có kích thước màn hình khoảng 30 inch đến 43 inch giảm từ 5% đến 30%, như Asanzo 32AS100 32 inch giảm từ 5,7 triệu xuống còn 4,3 triệu đồng, Panasonic TH-40E400V 40 inch từ 10 triệu đồng còn 7 triệu đồng, TCL L55S62 55 inch từ 16 triệu còn 11 triệu, LG 43UH617T 43 inch giảm 13,5 triệu xuống còn 8,9 triệu đồng hay Samsung UA40K6300 40 inch từ 14 triệu còn 7,5 triệu đồng...

Trong khi đó, TV có màn hình lớn mức giảm vượt 50%, chủ yếu là các thương hiệu TV nước ngoài, như LG 65UH850T 65 inch giảm từ 75 triệu đồng còn 37,5 triệu đồng, LG 75UH656T 75 inch từ 80 triệu xuống còn 39 triệu đồng, Samsung UA65KS9000 65 inch từ 90 triệu còn 40 triệu đồng, Sony KD-55X9000F 55 inch giảm từ 78 triệu đồng còn 39 triệu đồng...

Nhiều mẫu TV có mức giảm hơn 50%.

Không chỉ TV đời cũ, các sản phẩm mới ra mắt cũng được các siêu thị bán với giá tốt, như Samsung UA49NU7500 49 inch 4K từ 26 triệu xuống còn 21 triệu kèm quà hơn 4,5 triệu đồng và thêm một năm bảo hành, TCL L50P62-UF 50 inch 4K giảm từ 13 triệu đồng còn 11 triệu và được tặng thêm quà trị giá hơn 5 triệu đồng, hay Sony 43W750E 43 inch từ 14,4 triệu xuống còn 11,4 triệu và tặng quà trị giá gần 2 triệu đồng cũng như hỗ trợ trả góp 0%...

Theo đại diện một hệ thống điện máy lớn tại Việt Nam, việc xả hàng điện máy năm nào cũng diễn ra để giải phóng lượng hàng tồn và nhập về các mẫu mới, chủ yếu là dịp Tết hoặc mùa hè. Năm nay, điều đó có phần rầm rộ hơn bởi nhu cầu mua TV, đặc biệt là mua để xem bóng đá mùa World Cup tăng mạnh. Theo thống kê sơ bộ, doanh số TV hệ thống điện máy của ông ước tăng 50% trong tháng 5và 150% trong nửa đầu tháng 6 so với tháng 4. "Doanh số nửa sau tháng 6 có thể sẽ chững lại và giảm nhẹ do người mua đã sắm TV từ trước, nhưng sẽ không sụt giảm do có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu", ông này nhận định.

Bảo Lâm