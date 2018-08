Đến hẹn lại lên

Giới kinh doanh nhìn nhận thị trường mua sắm trở nên sôi động mỗi khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra. Tâm lý của người tiêu dùng luôn chuẩn bị mua sắm từ dự trữ thực phẩm, sắm mới trang thiết bị điện tử, điện máy, hệ thống nghe nhìn... để thoải mái theo dõi các trận cầu diễn ra vào ban đêm trong suốt một tháng.

Xem bóng đá tại quán cà phê, tiệm ăn là thói quen của nhiều người Việt. Ảnh: Tuấn Nhu

Trong đó TV là một trong những sản phẩm có mãi lực tốt, nhất là những dòng sở hữu màn hình to. Các mẫu TV lớn, độ phân giải cao giúp người xem bao quát trận đấu, tường tận từng đường đi bóng, pha tấn công cận thành, các cú ra chân điệu nghệ của cầu thủ, khiến những trận cầu nảy lửa trở nên thêm hấp dẫn.

Bên cạnh nhóm khách hàng gia đình, TV còn là sản phẩm cần thiết cho các cửa hàng dịch vụ trong mùa bóng để hút khách. Từ những quán cà phê bình dân đến sang trọng hay quán ăn, quán nhậu đều trang bị những chiếc TV màn hình lớn, góc nhìn rộng để đáp ứng nhu cầu tụ hội người thân, bạn bè thành những nhóm đông cùng thưởng thức các trận cầu đỉnh cao.

Sức hút từ World Cup

Theo ghi nhận từ một hệ thống điện máy lớn tại Hà Nội, trước khi khai mạc World Cup khoảng một tháng, sức mua TV ở các siêu thị tăng đều hàng tuần, không còn tình trạng ế ẩm như hè năm ngoái. Lượng tiêu thụ TV một tuần trước trận mở màn giải đấu giữa Nga và Ả Rập Xê Út đã tăng tới 50% so với tuần đầu tiên tháng 6. Đến đầu vòng loại trực tiếp, lượng mua đã có dấu hiệu sụt giảm nhẹ. Tuy nhiên, giám đốc của hệ thống này dự đoán, doanh số đến hết giải đấu vẫn có thể vượt từ 200-300% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Doanh số TV từ hệ thống điện máy lớn khác ở Hà Nội ước tính tăng 50% trong tháng 5 và lên 150% khi vòng bảng gần kết thúc. Sức mua tăng mạnh nhất sau khi thông tin Việt Nam chính thức có bản quyền World Cup.

Thị trường TP HCM cũng đón nhận những tín hiệu khả quan. Anh Thế Anh - quản lý một cửa hàng điện máy tại quận 7 cho biết các mẫu TV bán chạy hầu hết có kích thước lớn, từ 42 đến 60 inch, chủ yếu là các thương hiệu nước ngoài.

Khu vực trưng bày sản phẩm màn hình to tại một siêu thị điện máy tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Tuấn Nhu

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các nhà kinh doanh nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu bằng cách tung ra sản phẩm mới hoặc triển khai những chiêu thức kích cầu, từ đó tạo cú hích về doanh số.

Từ trước trận cầu khai mạc, một hệ thống điện máy có 693 siêu thị trên toàn quốc tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi dành cho ngành hàng TV với sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất. Các hình thức ưu đãi gồm bốc thăm trúng xe phân khối lớn, chuyến du lịch nước ngoài; tặng kèm bia, cốc, bộ ứng dụng cho TV thông minh... Riêng với phân khúc cao cấp từ 55 inch trở lên, hãng sản xuất còn tặng người mua máy giặt lồng ngang hoặc giảm giá trực tiếp đến hai triệu đồng.

Ở phân khúc thương mại điện tử, khách hàng mua sắm TV cao cấp cũng dễ dàng tiếp cận hàng loạt khuyến mãi với các chương trình nhận quà, giảm giá 50%... Một sàn mua sắm online còn cam kết giao và lắp đặt sản phẩm tại nhà cho người dùng trong vòng hai tiếng sau khi hoàn tất bước đặt hàng.

Xu hướng tiêu dùng TV màn hình lớn

Thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường GfK ghi nhận doanh số TV tại Việt Nam của hai tuần đầu tiên tháng 6 đạt mức cao nhất kể từ mùa Tết. Lượng TV tiêu thụ mỗi tuần đã tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 chiếc so với tháng 5. Trong một báo cáo khác từ công ty này, ở quy mô Đông Nam Á, dòng TV độ phân giải Ultra HD, màn hình to trong năm 2018 dự kiến tiêu thụ 4 triệu đơn vị, tăng 33% so cùng kỳ.

Còn số liệu từ IHS Markit cho thấy dòng TV màn hình lớn cũng là xu hướng chung của thị trường Đông Nam Á. Trong 2017, dải TV 55-65 inch tiêu thụ 1,7 triệu sản phẩm, tăng trưởng hơn 31% so với cùng kỳ 2016. Riêng dòng TV 75 inch có lượng tiêu thụ tăng 72% so sánh với năm trước đó.

Cải tiến công nghệ

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc ngành hàng Nghe nhìn Công ty Điện tử Samsung Vina cho biết, các sự kiện thể thao luôn cuốn hút người Việt Nam, đặc biệt là bóng đá. Với mùa World Cup năm nay, hãng dự đoán đây là thời điểm càng nhiều người dùng chuyển dịch sang TV màn hình lớn tích hợp công nghệ hình ảnh hiện đại hơn.

"Nhu cầu sẽ tăng trên 30%, trong khi phân khúc cao cấp, từ 55-65 inch và trên 75 inch, sẽ có doanh số cao hơn 40% so với năm 2017", ông Minh Tâm nhận xét.

Nhằm đón đầu làn sóng tiêu dùng, Samsung đã tiến hành chiến lược cải tiến toàn diện dải TV QLED thế hệ 2018 về ngoại hình, tính năng và công nghệ hình ảnh. Hãng tổ chức nhiều cuộc khảo sát người dùng cuối nhằm tìm ra và khắc phục những nhược điểm cố hữu của dòng TV màn hình lớn.

Theo khảo sát, 31% người dùng cho rằng tấm nền đen của TV không đẹp mắt, không hài hòa với không gian sang trọng của phòng khách, nặng nề khi đặt trong phòng ngủ và dễ nhìn thấy dấu vân tay, bụi bẩn. Trong khi đó, 49% người được khảo sát cho rằng họ có thói quen bật TV dù không xem nhằm phá vỡ bầu không khí yên lặng của nhà ở.

Dòng TV QLED cải tiến về dải màu, ngoại hình sát tường, giấu dây kết nối, bổ sung tính năng hình nền tranh và kho ứng dụng thông minh. Ảnh: Samsung

Dựa trên nhu cầu đó, hãng đã tạo ra chế độ hình nền Ambient Mode, giúp TV hiển thị hình ảnh xuyên suốt tiêu tốn điện năng thấp. TV sử dụng công nghệ QLED không gặp tình trạng lưu ảnh dù sử dụng thời gian dài. Người dùng từ đó có thể biến chiếc TV thành khung ảnh, bức tranh nghệ thuật hoặc hiển thị các thông tin thời tiết, thời gian, giúp không gian sống hiện đại và sang trọng.

Hãng đồng thời áp dụng công nghệ tương phản tiên tiến Q HDR chuẩn HDR10+, tăng tỷ lệ sáng và tối, tạo ra hình ảnh sống động, sáng hơn và rực rỡ hơn. Đi kèm công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot, thể hiện 100% dải màu sắc, hình ảnh sẽ chi tiết hơn và thực hơn.

Ngoài những cải tiến sản phẩm, Samsung cũng chuẩn bị chương trình tiếp thị lớn trị giá hàng chục tỷ đồng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận những phần quà giá trị, mua kèm sản phẩm âm thanh giá ưu đãi. Nhằm tạo điều kiện mua sắm cho nhiều đối tượng khách hàng, hãng kết hợp với các công ty tài chính ra mắt chương trình mua TV trả góp 0%.

Tuấn Nhu