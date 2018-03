Dù muốn hay không, áp lực phải trở thành một phần của điện toán đám mây nội bộ, công cộng hay lai ghép vẫn luôn tồn tại. Doanh nghiệp không có khả năng thích nghi sẽ gặp những khó khăn khi phát triển bởi chúng ta đang sống trong một thế giới mới và tương lai của hôm nay chính là điện toán đám mây.

Ảnh: PCworld

Lên kế hoạch thực hiện các dịch vụ đám mây nội bộ với sự kết hợp về cấu trúc của máy chủ, mạng lưới, phần mềm và một lớp lưu trữ được ảo hoá là thiết kế đáng cân nhắc của các nhóm xây dựng chiến lược IT. Những môi trường dịch vụ đám mây phát triển có định hướng có một hệ thống quản lý an ninh nghiêm ngặt, giám sát và cảnh báo hiệu quả với mức độ sẵn sàng cao. Yếu tố quan trọng khác của công nghệ này là đám mây tiêu dùng theo phương thức tự phục vụ. Doanh nghiệp sẽ tránh được mâu thuẫn giữa phát triển phòng IT và cắt giảm chi phí nhờ việc tự thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ và người dùng.

Trong thế giới điện toán đám mây, các doanh nghiệp có nhu cầu về nguồn dữ liệu sẽ dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn từ danh mục dịch vụ của phòng IT, cho vào giỏ mua sắm và click để trả tiền theo tháng. Hoá đơn được xuất mỗi tháng sẽ giúp người dùng kiểm tra dữ liệu mình đã sử dụng. Phương thức tự phục vụ của điện toán đám mây giúp các giám đốc công nghệ thông tin (CIO) để giảm căng thẳng cho phòng IT của mình. Mặc dù những thành công khi được kiểm soát tốt, mô hình tự phục vụ này nếu không được thiết kế hợp lý có thể dẫn đến những vấn đề nan giải hơn, việc mua sắm không ngừng tăng trong khi nguồn dữ liệu thì có hạn.

Hầu hết các dịch vụ đám mây đều được thương mại hoá để mang tới những khoản tiết kiệm hấp dẫn cho khách hàng, đồng thời cung cấp chuẩn cấu hình IT nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, việc xác định từng chi tiết của toàn bộ cơ sở hạ tầng trong nhà cũng như trung gian là điều không phải lúc nào điện toán đám mây cũng làm được. Đối với các dịch vụ và ứng dụng nội bộ, đây có thể là vấn đề cần được xem xét trước tiên khi một công ty có ý định đưa các ứng dụng ra dịch vụ đám mây ngoài. Khi cân nhắc một kế hoạch kinh doanh sử dụng điện toán đám mây, các tổ chức cần phân tích cẩn thận thoả thuận về mức độ dịch vụ với các nhà cung cấp tương lai, cũng như các khía cạnh pháp luật và tính chu trình của việc xử lý cũng như dự trữ thông tin. Các kiểm toán viên thường gặp phải các vấn đề nan giải liên quan đến pháp luật khi không thể truy cập các dữ liệu về công ty, dẫn đến sự thiếu đồng nhất trong nội bộ.

Dù đám mây công cộng mang lại nhiều lợi ích thương mại, nó vẫn không được sử dụng rộng rãi trong một vài lĩnh vực như tài chính, chăm sóc y tế hay chính phủ theo quy định. Khi mà tính bảo mật cũng như tin cậy của đám mây công cộng tăng lên, các quy định về việc sử dụng công nghệ này có thể sẽ được nới lỏng dần. Các rào cản khi sử dụng đám mây công cộng thường ít hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dẫn đến việc áp dụng dễ dàng hơn. Đây cũng được coi là yếu tố giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc truy cập các dữ liệu điện toán từng chỉ có thể được mua bởi các doanh nghiệp lớn.

