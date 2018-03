Mừng xuân Mậu Tuất, khi mua bất kỳ máy hoặc phụ kiện Apple nào từ nay đến 14/2, khách hàng sẽ được tặng ngay voucher 500.000 đồng để mua loa Harman Kardon Onyx Studio 3 và một bộ bao lì xì độc đáo được chính F.Studio by FPT thiết kế.

Ngoài ra, chọn mua iPhone kèm Apple Watch bất kỳ bạn sẽ được giảm ngay một triệu đồng và cũng được tặng voucher 500.000 đồng để mua loa Harman Kardon Onyx Studio 3 và 10 bao lì xì.

Chọn mua iPhone kèm Apple Watch bất kỳ tại F.Studio by FPT bạn được giảm ngay một triệu đồng.

F.Studio by FPT là đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam với chuỗi cửa hàng Apple chuẩn toàn cầu. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những sản phẩm chính hãng Apple với chất lượng và chế độ bảo hành của hãng, hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm xách tay.

Tất cả sản phẩm tại F.Studio by FPT đều là hàng chính hãng, nhập khẩu từ Apple. Trong khi đó, hàng xách tay là nhóm sản phẩm nhập khẩu không chính thức, không phải chịu thuế. Các sản phẩm này có thể được thu gom ở nhiều nơi, qua nhiều trung gian khác nhau trước khi đưa về nước. Vì vậy nguồn gốc xuất xứ của hàng xách tay thường không rõ ràng.

Nhiều khách hàng khi chọn các sản phẩm Apple xách tay có thể sẽ gặp phải tình trạng mua phải hàng dựng, hàng giả. Nếu mua iPhone khóa mạng (lock) từ Mỹ, Nhật... người dùng phải mua code để mở mạng hoặc dùng sim ghép mới sử dụng được tại Việt Nam. Phương pháp bẻ khóa này tương đối phức tạp, sử dụng về lâu dài thiếu ổn định và có thể bị khóa máy bởi Apple.

F.Studio by FPTlà nơi cung cấp các sản phẩm Apple chính hãng sớm tại Việt Nam.

Chế độ bảo hành là một điểm khác biệt lớn nhất giữa hàng chính hãng và hàng xách tay. Là một trong những công ty đầu tiên được Apple ủy thác là đại lý cáo cấp APR (Apple Premium Resellers) và AAR (Apple Authorized Resellers) tại Việt Nam, F.Studio by FPT đã và đang mang đến những sản phẩm chính hãng với chất lượng dịch vụ tốt cho khách hàng.

F.Studio by FPT cung cấp sản phẩm chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Apple với tem nhập khẩu trên máy, thể hiện đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Apple Việt Nam. Mã sản phẩm sẽ có đuôi (Part number) riêng do Apple quy định tại thị trường: iPhone là VN/A, iPad là TH/A và Macbook là ZP/A.

F.Studio by FPT cũng là nơi bày bán đa dạng và đầy đủ các loại sản phẩm, nguồn hàng luôn được đảm bảo có mặt sớm tại Việt Nam. Nếu là khách hàng thân thiết của F.Studio by FPT, bạn sẽ được cấp thẻ và trải nghiệm những đặc quyền VIP: hưởng mức chiết khấu lên đến 5% khi mua phụ kiện và 2% khi mua sản phẩm, hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các điểm đối tác của F.Studio by FPT.

Về bảo hành, ngoài chế độ bảo hành chính hãng, bạn còn được miễn phí gói bảo hành nhanh cùng chế độ bảo hành onsite ngay tại nhà. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được bảo hành tận nhà không mất phí và được tặng voucher lên đến 200.000 đồng nhân ngày sinh nhật… Nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của Apple sẽ tư vấn khách hàng về sản phẩm để người dùng có lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Tại F.Studio by FPT, bạn sẽ được trải nghiệm trong không gian Apple chuẩn toàn cầu và được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Để chọn mua sản phẩm Apple chính hãng, bạn có thể chọn mua online tại http://www.fstudiobyfpt.com.vn/ hoặc đến F.Studio by FPT gần nhất.

Bảo Anh