'Rửa' ảnh tại nhà / Top 5 máy in ảnh xách tay / Canon tập trung sản phẩm vào Việt Nam

Máy in Canon.

Máy in ảnh trực tiếp không phải là sản phẩm mới nhưng bây giờ trên thị trường, dòng máy này nhiều hơn với giá rẻ hơn và có nhiều công nghệ mới... Samsung hiện nay có trên thị trường với hai model SPP 2040 và SPP 2020. Cả hai model này đều có chức năng và cấu hình như nhau (thời điểm xuất hiện khác nhau): màn hình màu 2 inch, sử dụng được 7 loại thẻ nhớ.

Hai model này đều được tích hợp công nghệ PictBridge sẽ cho phép in ảnh mà không cần máy tính, chỉ cần cắm thẻ nhớ vào khe hoặc gắn trực tiếp vào máy ảnh kỹ thuật số (yêu cầu phải có công nghệ PictBridge). Chúng còn đến với công nghệ không dây Bluetooth, dùng in ảnh từ máy điện thoại di động mà không cần kết nối qua cáp. Qua khảo sát, thời gian in ảnh kích thước 10x15 cm chỉ tốn 60 giây với độ phân giải 300x300dpi. Cả hai model này chỉ nặng 1 kg, SPP 2040 có giá 245 USD, còn SPP 2020 có giá 205 USD.

Ngoài những chức năng in ấn bình thường như các dòng máy in khác, X3470 của hãng Lexmark còn tích hợp khả năng in trực tiếp từ máy ảnh kỹ thuật số thông qua chuẩn PictBridge hoặc từ thẻ nhớ với khe cắm riêng hiểu được 9 dạng thẻ nhớ như SD, MMC, CF... Giá của model này là 159 USD.

Canon hiện cũng có hai model in trực tiếp thông qua chức năng PictBridge của máy in. Model IP4200 có giá 147 USD nhưng vì kích thước lớn nên không thể mang đi du lịch như các dòng máy khác mà chỉ để in ở nhà. Dùng dòng máy này có một tiện ích là tốc độ in nhanh, ít hao mực hơn các dòng máy cùng loại. Nhỏ gọn, dễ mang theo khi đi du lịch là model CP510 có giá 158 USD.

Lexmark 3470.

Epson cũng tung ra khá nhiều model in trực tiếp. Hiện nay Epson có model R350 (243 USD) có màn hình LCD 2,5 inch, in trực tiếp trên đĩa CD, thẻ nhớ và từ điện thoại di động thông qua công nghệ kết nối bluetooth. Model R250 có giá rẻ hơn, chỉ 170 USD vì màn hình LCD 1,5 inch, chỉ in được từ thẻ nhớ và các dòng máy ảnh kỹ thuật số có hỗ trợ công nghệ PictBridge. Model RX530 (231 USD) ngoài chức năng in ảnh từ thẻ nhớ, còn có thể copy trực tiếp từ phim để in thành hình ảnh.

Canon Selphy CP710.

Tuy nhiên dùng máy in ảnh có tiện nhưng không lợi. Bộ phận kinh doanh của công ty Lê Bảo Minh cho biết, để in 20 tấm ảnh kích thước 10x15 cm trên dòng máy Canon CP710 phải tốn 25 USD bao gồm giấy ảnh và mực. Tính ra, để in được một tấm ảnh từ dòng máy in trực tiếp này, chi phí gần 20.000 đồng, gấp 10 lần chi phí rửa tại tiệm. Không những giá cao mà chắc chắn là công nghệ in từ máy in không thể đẹp như máy in chuyên nghiệp của tiệm in dịch vụ. Một nhược điểm khác, dù gọn và nhẹ nhưng muốn sử dụng thì phải dùng điện 220V!

