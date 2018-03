Ming-chi Kuo, nhà phân tích từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các sản phẩm của Apple, cho rằng, công ty Công nghệ Mỹ sẽ sớm bỏ Touch ID trên các mẫu iPhone mới, bắt đầu từ năm 2018. Như vậy, nhiều khả năng tính năng bảo mật bằng vân tay xuất hiện đầu tiên trên iPhone 5s sẽ sớm bị "khai tử" tương tự giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Apple sẽ sớm đưa khả năng nhận dạng khuôn mặt lên iPhone mới vào năm sau.

Để thay thế Touch ID, Apple sẽ đưa vào camera TrueDepth và Face ID để mở khóa giống như trên iPhone X. Tính năng bảo mật này được đánh giá là an toàn hơn nhiều so với bảo mật bằng dấu vân tay, nhờ vào khả năng nhận dạng chính xác và không thể bị làm giả. Bên cạnh đó, tính năng này cũng hỗ trợ nhận dạng an toàn cho Apple Pay.

Trước đó, nhà phân tích của KGI Securities cũng cho rằng Apple sẽ tích hợp camera TrueDepth và Face ID lên iPad Pro vào năm tới. Nếu điều này là sự thật, cảm biến vân tay có thể sớm biến mất hoàn toàn trên các sản phẩm của hãng bắt đầu từ 2018.

Apple không phải là công ty đầu tiên đưa cảm biến vân tay lên sản phẩm của mình (Motorola Atrix mới là thiết bị đầu tiên có tính năng này) nhưng là công ty đầu tiên làm cho nó hoạt động được. Sau khi ra đời, nó được rất nhiều hãng điện thoại Android bắt chước và nhanh chóng trở thành xu thế. Theo thống kê, có tới 70% điện thoại chạy hệ điều hành này sẽ có cảm biến vân tay trong năm tới.

Bảo Lâm (theo Phonearena)