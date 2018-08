Người Việt khó xem bóng đá Asiad trên truyền hình Internet

Trận Việt Nam - Bahrain đã diễn ra ngày 23/8 và người xem có thể dễ dàng theo dõi trận đấu trên nhiều kênh truyền hình. Tuy nhiên, việc thưởng thức Asiad với nền tảng OTT thông qua các ứng dụng như FPT Play, Clip TV, My TV Net... lại không được hỗ trợ, ngay cả khi trên đó có kênh VTC3.

Một ứng dụng thông báo không hỗ trợ phát sóng Asiad trên Internet.

Ông Nguyễn Lê Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số VTC, xác nhận VTC không chia sẻ bản quyền Asiad cho bất kỳ dịch vụ truyền hình OTT nào. "Ngoài ứng dụng của VTC, VOV và của Viettel, đối tác đồng hành trong việc mua bản quyền, mọi chương trình OTT khác có phát Asiad tại Việt Nam đều vi phạm", ông Tân nói.

Theo đại diện VTC, điều này nằm trong thoả thuận về vấn đề bản quyền mà đài đã ký với đối tác sở hữu Hàn Quốc. "VTC có trách nhiệm kiểm soát toàn bộ bản quyền Asiad trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó bao gồm cả môi trường Internet", ông Tân giải thích. "Nếu không làm được, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng và câu chuyện có thể tương tự việc một đơn vị bị cắt sóng Champions League".

Mặc dù đã có quy định rõ ràng, theo ông Tân, một số đơn vị truyền hình OTT tại Việt Nam cùng với gần 300 tài khoản Facebook, YouTube đã vi phạm khi phát sóng Asiad trên nền tảng Internet. Để xử lý, VTC đã gửi văn bản đến từng dịch vụ truyền hình OTT để nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt tiếp sóng sai phép. Trong khi đó, Trung tâm Nội dung số của đài cũng liên hệ với đối tác châu Á của Facebook, YouTube để yêu cầu hỗ trợ khoá các tài khoản vi phạm.

Một kênh YouTube dùng kỹ thuật thu nhỏ hình để "lách" bản quyền.

Do bản quyền phát sóng Asiad chỉ có trên một vài ứng dụng OTT nên trong trận Việt Nam - Bahrain đã xảy ra hiện tượng khó truy cập. "Lượng người xem tăng đột biến trong thời gian ngắn, do đó khoảng 20 phút cuối hiệp một, đầu hiệp hai thì ứng dụng VTC Now đã bị quá tải, nhưng đã được khắc phục luôn", ông Tân nói. "Chúng tôi đã nâng cấp hạ tầng để phục vụ người xem tối nay, dự kiến có thể đáp ứng khoảng 1-1,5 triệu người xem cùng lúc trên ứng dụng".

Không hỗ trợ với nền tảng OTT cho các đơn vị khác nhưng VTC vẫn chấp thuận chia sẻ bản quyền Asiad với nhiều đài truyền hình và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, vệ tinh hay IPTV. Ngoài ra, VnExpress và ba cơ quan báo chí khác cũng được sử dụng video, hình ảnh về các môn thi đấu Asiad trên nền tảng Internet nhưng cam kết không phát trên ứng dụng OTT.

Trước khi VTV/VOV chính thức có bản quyền phát sóng Asiad trên toàn lãnh thổ Việt Nam, một số kênh YouTube, trang web cũng đã phát lậu chương trình cho người xem trong nước. Các kênh này sử dụng thủ thuật để xem được nội dung từ website nước ngoài, sau đó quay màn hình rồi livestream.

Đình Nam