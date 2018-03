Trung tâm dữ liệu di động từ lâu đã phổ biến trên thế giới và cả trong khu vực như ở các nước Singapore, Malaysia... nhưng vẫn là khái niệm mới ở Việt Nam. Đây là mô hình trung tâm dữ liệu dạng hộp với năng lực điện toán cao, có đầy đủ chức năng nhưng lại nhỏ gọn và di động.

Chúng có thể được thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng, được bảo vệ và đóng kín an toàn trong thùng container, dễ dàng vận chuyển dưới mọi điều kiện môi trường. Thiết kế tùy chọn "plug-and-play" (rút - cắm) giúp doanh nghiệp dễ dàng đặt bên ngoài tòa nhà hoặc tại bất kỳ đâu, kể cả những nơi xa xôi, với mức phí thấp đáng kể so với việc đầu tư xây mới một trung tâm dữ liệu truyền thống.

Một số giải pháp di động của Sun, HP và IBM. Các container DC có thể đặt ở bất cứ đâu và có thể di chuyển khi cần thiết.

Đây được coi là lời giải cho các tổ chức, doanh nghiệp muốn tiết kiệm không gian, thời gian, chi phí... hoặc là giải pháp tạm thời trong khi chờ xây một trung tâm dữ liệu mới, hay đang cần thêm trung tâm bổ sung, phục hồi sau sự cố trong thời gian tức thời.

Sự bền bỉ trước tác động của môi trường, khả năng chịu được mưa, bụi và nhiệt độ khắc nghiệt khiến các trung tâm di động này phù hợp cho hầu hết các lĩnh vực có hoạt động bên ngoài trụ sở văn phòng như xây dựng, dầu khí, quân sự, trường học, những tổ chức cần di chuyển thường xuyên như hãng sản xuất phim, khai thác quặng, ngân hàng vừa và nhỏ cần trung tâm dữ liệu tạm thời khi chưa có kế hoạch xây DC mới…

Ông Nguyễn Ngọc Lắm, Phó giám đốc NOC phụ trách hạ tầng thuộc công ty FPT Telecom, cho hay: "Giải pháp này có nhiều ưu điểm như chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với việc xây dựng cơ bản phòng Data Center với các yêu cầu cách âm, cách nhiệt..., tiết kiệm chi phí vận hành khá lớn vì theo dạng module tương ứng với nhu cầu sử dụng, thời gian xây dựng nhanh cho 1 container vì nhìn chung kết cấu khá đơn giản và có thể nâng cấp dần theo nhu cầu, các module (container DC) dễ dàng được đặt mọi nơi trong khuôn viên cho phép. Bên cạnh đó, với công nghệ hiện nay, việc quản lý, giám sát hệ thống các module này rất dễ dàng".

Giải thích nguyên nhân mô hình này chưa xuất hiện ở Việt Nam, ông Lắm cho rằng đây là hình thức triển khai mới nên chưa được lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm. Ngoài ra, khả năng an ninh chưa đảm bảo do container để ngoài trời nên cần có vòng bảo vệ bên ngoài. "Tuy nhiên, trên thế giới, giải pháp này đã được các đại gia như Google, IBM, HP, SUN triển khai khá nhiều. Với yêu cầu hàng đầu hiện nay là tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành, tiết kiệm năng lượng (lý do chính mà các hãng công nghệ thông tin đều quan tâm), hình thức này chắc chắn sẽ được áp dụng tại Viêt Nam", ông Lắm nhận định.

Ông Hàn Quốc Ân, Giám đốc nhóm Dịch vụ công nghệ tích hợp của IBM Việt Nam, cho hay IBM đã triển khai nhiều dự án container di động PMDC (Portable Modular Data Center) trên thế giới như cho một trường Đại học ở Các tiểu vương quốc Ả Rập hay một số công ty dầu khí tại Na Uy, Angola, Tây Ban Nha...

Giải pháp trung tâm dữ liệu di động PMDC mà IBM dự định giới thiệu tại VN thời gian tới.

IBM khẳng định sẽ tiên phong trong việc mang những Trung tâm dữ liệu di động đầu tiên đến Việt Nam. Giữa tháng 7, công ty này sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm về bộ giải pháp Trung tâm Dữ liệu di động có kiến trúc module đặc thù cho từng ngành kinh tế và lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm và có những đánh giá, lựa chọn phù hợp.

"Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thị trường cũng như nhu cầu khách hàng và nhận thấy không ít các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam sẽ có thể tối ưu hóa được hoạt động, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm không gian và thời gian nếu họ chọn sử dụng Trung tâm dữ liệu di động", ông Ân cho hay.

Lê Nguyên