Theo Reuters, việc mua bán tiền ảo, trong đó có đồng bitcoin vẫn diễn ra âm thầm tại Trung Quốc dù bị cấm. Thay vì công khai, các hình thức mua bán chủ yếu diễn ra trên các "chợ" dùng mạng ẩn danh, peer-to-peer và ứng dụng nhắn tin.

Bitcoin vẫn ngầm đơ[cj giao dịch tại Trung Quốc dù bị cấm.

Theo nguồn tin, lệnh cấm khiến đa phần các nhà đầu tư ít kinh nghiệm bỏ cuộc. Tuy nhiên, những người đã sành sỏi chuyển qua các hình thức mua bán bí mật hơn. Bên cạnh trao đổi trong nước, họ còn giao thương với nước ngoài.

"Họ không để đặt các quy tắc để ngăn chặn tôi đầu tư vào những gì tôi muốn. Họ nói rằng đang bảo vệ tôi, nhưng tôi cho rằng nó tốt. Do đó, họ không nên can thiệp", một người chuyên mua bán bitcoin tên Victor cho biết. Ông từ chối tiết lộ tên họ đầy đủ vì lý do "nhạy cảm".

Ngày 4/9, Ngân hàng trung ương (PBOC) thông báo cấm tất cả các quá trình huy động vốn bằng tiền ảo, đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức tại Trung Quốc không được thực hiện mua bán, trao đổi tiền ảo.

Ngay sau khi thông điệp phát đi, giá nhiều đồng tiền ảo phổ biến như bitcoin, ethereum... lao dốc. Hơn 15 sàn giao dịch tiền ảo tại Trung Quốc, trong đó có 3 sàn có nhiều người chơi lớn là OkCoin, Huobi và BTCChina quyết định đóng cửa vào cuối tháng 9 này.

Việc Trung Quốc cấm tiền ảo cũng khiến giá trị đồng tiền này trên thế giới mất đi một phần giá trị. Tuy vậy, hiện tỷ giá của nó vẫn rất cao. Trong ngày 30/9, bitcoin đang ở mức 4.226 USD mỗi đồng trong khi ethereum là gần 300 USD mỗi đồng.

Bảo Lâm