Máy bay gián điệp tạo hình chim bồ câu của Trung Quốc / Camera AI ở Trung Quốc có thể tìm người trong vòng 7 phút

Một cuộc ẩu đả đang diễn ra trên đường phố, trong một ngôi làng nhỏ của xã Thập Phương, thị trấn Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nguyên nhân là mâu thuẫn về tài chính. Ngay khi một người đàn ông trong số này lôi từ trong người ra một con dao, cảnh sát đã nhanh chóng xuất hiện và ngăn chặn ngay tình huống đổ máu.

Những người tham gia cuộc ẩu đả không biết rằng cuộc chiến trên đường phố của họ đã được xem qua TV ở nhà và trên điện thoại của những người dân trong làng. Tất cả được truyền tải thông qua hệ thống truyền hình và ứng dụng điện thoại được kết nối với camera giám sát đặt quanh làng. Một người dân đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc trên TV và báo cảnh sát chỉ bằng cách nhấn một nút trên điều khiển từ xa.

Câu chuyện tưởng chừng rất khó tin trên được Tân Hoa Xã chia sẻ vào cuối năm 2016 và là một ví dụ về khả năng của mạng lưới giám sát quần chúng mới của Trung Quốc vốn đang phát triển mạnh ở nông thôn. Mạng lưới này có tên Xueliang (Học Lương) hay Sharp Eyes (Đôi mắt sắc bén) - bắt nguồn từ tên một nhân vật chính trị tên là Trương Học Lương, nổi tiếng với câu nói miêu tả sức mạnh của người dân: "Quần chúng có đôi mắt sắc bén".

Hệ thống giám sát ở Trung Quốc là sự kết hợp giữa camera độ nét cao, công nghệ AI, tính năng nhận diện khuôn mặt và Big Data.

Đứng đầu bởi Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự án là một phần mở rộng mạng lưới giám sát Skynet vào khu vực nông thôn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng nhận diện khuôn mặt và Big Data.

"Mỗi hộ gia đình có thể trở thành một thiết bị giám sát và mỗi người dân trong làng có thể là một người giám sát. Điều này phù hợp với truyền thống dân tộc, khi huy động sự nhiệt tình của mọi người trong việc tăng cường an ninh nông thôn", Vương Cường, một chuyên gia về hành động quân sự phi chiến tranh tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc chia sẻ.

Những người dân đã cài đặt các hộp truyền tin trực tuyến kết nối với hệ thống Sharp Eyes có thể xem cảnh quay trực tiếp được ghi lại bởi camera giám sát của làng chỉ bằng một lần nhấn nút trên điều khiển từ xa.

Làng An Khê ở Tứ Xuyên là một ví dụ. Nơi đây đã cài đặt 25 camera giám sát theo dự án Sharp Eyes và 9 camera giám sát Skynet, tất cả đều được kết nối với TV của người dân trong làng. Một phóng viên của thời báo Tứ Xuyên đã đến thăm nhà của một người dân vào tháng 4/ 2017 và có thể xem cảnh quay trực tiếp của tất cả 34 camera trên TV.

"Tôi xem nó trong thời gian rảnh rỗi của mình và khi những điều đáng ngờ xảy ra, tôi sẽ thông báo cho những người có trách nhiệm trong làng", người dân này chia sẻ. Ngoài truyền hình, dân làng cũng có thể tải xuống ứng dụng trên điện thoại thông minh của họ để xem và giám sát.

Theo các nhà chức trách Tứ Xuyên, tính đến tháng 12/2017, 14.087 làng đã tham gia dự án Sharp Eyes và 41.695 camera giám sát đã được lắp đặt. 152.855 dân làng đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại, kết nối chúng với camera giám sát trong khu vực họ sinh sống.

Trước đó, sau khi thử nghiệm tại một số tỉnh, kể cả Tứ Xuyên, từ tháng 9/2015, dự án Sharp Eyes đã được liệt vào "Tài liệu trung tâm số 1", một lộ trình quốc gia về sự sống còn ở nông thôn Trung Quốc. Theo tài liệu này, Sharp Eyes nên được quảng bá trên toàn quốc như một cách để tăng cường an toàn và an ninh cho khu vực nông thôn. Dự án này cũng được nhắc đến như một trong những nhiệm vụ then chốt cho năm 2018, trong báo cáo hoạt động của chính phủ ở nhiều tỉnh như Cát Lâm, Sơn Đông, Hồ Nam, Quý Châu và Hải Nam. Cho đến nay, việc xây dựng dự án đang trong tình trạng xoay vòng ở nhiều khu vực.

Trung Quốc muốn "phủ sóng" toàn bộ khu vực nông thôn bằng hệ thống Sharp Eyes.

Theo các chuyên gia, sự an toàn ở khu vực nông thôn là mối quan tâm hàng đầu của dự án, bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đã khiến cho nhiều ngôi làng không còn được giám sát và bảo vệ như trước.

"Có nhiều người trẻ tuổi rời khỏi nông thôn để trở thành công nhân nhập cư ở các thành phố, nhiều vùng nông thôn hiện thiếu nguồn nhân lực cần thiết cho an ninh công cộng", ông Vương cho biết.

Ở một số làng hẻo lánh, như quận Tân Lâm ở khu tự trị Nga Biên ở Tứ Xuyên, tình trạng thiếu nhân viên an ninh quá nghiêm trọng đến mức năm cảnh sát phải chăm sóc sự an toàn của hơn 18.000 người. Vấn đề an ninh ở nhiều khu vực nông thôn cũng bị cản trở bởi các băng nhóm theo phong cách xã hội đen.

"Nếu không có một hệ thống phòng thủ hiện đại hóa, rất khó để giải quyết những vấn đề này", chuyên gia này nói thêm.

Điền Phong, kỹ sư hệ thống của Uniview, một nhà cung cấp camera giám sát cho dự án Sharp Eyes có trụ sở tại Hàng Châu cho biết mạng lưới camera giám sát là giải pháp cho những vấn đề này. "Mặc dù các camera không thể giải quyết trực tiếp vấn đề, chúng là lời cảnh báo mạnh mẽ để ngăn chặn mọi người phạm tội", ông chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu.

Theo báo cáo năm 2016 của Tân Hoa Xã, tại các khu vực ở Tứ Xuyên nằm trong dự án Sharp Eyes, tỷ lệ tội phạm có thể phòng ngừa giảm 50% và tỷ lệ thanh lọc tội phạm đã tăng 50%. Còn theo Nhân Dân nhật báo, trong năm 2017 tại Sơn Đông, tỷ lệ thanh lọc tội phạm tăng 21,1% trong khi tỷ lệ tội phạm có thể phòng ngừa giảm 18,4%.

Kỹ sự này cũng nói rằng ngoài mục đích an ninh, hệ thống Sharp Eyes cũng đóng vai trò là kênh giao tiếp giữa người dân và chính quyền địa phương, cho phép người dân báo cáo các vấn đề cộng đồng như trục trặc về cơ sở hạ tầng, các vấn đề môi trường hay giao thông. Sau đó hệ thống sẽ chuyển tiếp các báo cáo này đến các phòng ban có liên quan.

Hệ thống camera giám sát của Trung Quốc có thể cung cấp rất nhiều thông tin về phương tiện, danh tính con người.

Với số lượng lớn các cảnh quay được ghi lại hàng ngày, dự án này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Về mặt kỹ thuật, khó khăn nằm trong việc kết nối một cách an toàn hàng tỷ gigabyte dữ liệu lên một nền tảng và cho phép các dữ liệu này được truy cập thuận tiện. Hiện tại, ở một số tỉnh, dữ liệu giám sát được thu thập ở cấp thôn bản đã có thể được tiếp cận trên hệ thống của tỉnh, biến việc theo dõi và quản lý từ xa thành hiện thực.

Theo chuyên gia Vương, cơ sở hạ tầng hiện đại hóa của các khu vực nông thôn Trung Quốc là nền tảng cho sự thành công của dự án. Nó cũng yêu cầu sự hợp tác của nhiều phòng ban, bao gồm các cơ quan an ninh công cộng và các công ty viễn thông.

Trong khi một số nhà bình luận lo ngại rằng mạng lưới giám sát hàng loạt của Trung Quốc sẽ vi phạm quyền riêng tư của người dân, ông Vương nói rằng sự riêng tư không phải là mối lo ngại vì camera giám sát được lắp đặt ở những nơi công cộng, cùng với thông báo rõ ràng nhắc nhở mọi người trong khu vực giám sát.

Còn theo Điền Phong, dự án Sharp Eyes đang mang lại sự tăng trưởng đáng kể và cơ hội cho ngành giám sát video chuyên nghiệp. Đơn cử Uniview đang hợp tác với chính quyền địa phương ở các tỉnh như Quảng Đông, Tân Cương, Tứ Xuyên và Vân Nam.

Lan Châu, thành phố nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 429 triệu nhân dân tệ (tương đương 64,91 triệu USD) vào dự án Sharp Eyes, nhằm lắp đặt 10.000 camera giám sát độ nét cao và cải thiện 2,800 thiết bị hiện có. Phúc Châu, thuộc tỉnh Giang Tây trong tháng này đã phê duyệt kế hoạch đầu tư 620 triệu nhân dân tệ (khoảng 93 triệu USD) vào dự án.

Theo tính toán, với gần 3.000 quận ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được kết nối với Sharp Eyes, đây sẽ trở thành một thị trường trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ USD). Với dự án được mở rộng ở thị trấn và các cấp làng xã, quy mô của thị trường có thể lên đến hơn 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ USD).

Mặc dù Trung Quốc vốn tự hào có mạng lưới giám sát lớn nhất thế giới, quốc gia này vẫn bị xem là chậm chân hơn các nước phát triển với mật độ camera giám sát, đặc biệt là ở các thành phố cấp hai và cấp ba cũng như khu vực nông thôn. Theo số liệu thống kê được công bố tại Triển lãm quốc tế về phần cứng thông minh diễn ra tại Bắc Kinh năm 2016, tại các thành phố cấp hai và ba của Trung Quốc, mật độ camera giám sát ước tính chỉ dưới 1/100 người, trong khi tỷ lệ này là 1/14 người ở Anh và 1/10 người ở Mỹ.

Bảo Nam