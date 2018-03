Treo 680 có nhiều màu. Ảnh: Scifi.

Treo 680 hỗ trợ 4 băng tần GSM và kết nối GPRS/EDGE. Điện thoại có 4 màu: bạc, đồng, đỏ thẫm và than chì. Tuy nhiên, các màu đẹp đều được các hãng viễn thông của Mỹ đặt hàng và mang về, nếu mua máy đơn lẻ, không kèm dịch vụ, thì chỉ có thể mua được màu bạc. Một máy Treo 680 được bán với giá 399 USD nếu mua máy và cam kết sử dụng dịch vụ của Cingular Wireless (với các khách hàng ở Mỹ) thì chỉ phải trả 199 USD.

Trong thời gian đầu, những người sử dụng Treo 680 sẽ có cơ hội dùng thử kho nhạc Music Unlimited To Go của Yahoo và dịch vụ Music For Mobile từ điện thoại trong 30 ngày.

Các tính năng khác của Treo 680 là bộ nhớ 64 MB, gấp đôi bộ nhớ của Treo 650. Điện thoại hỗ trợ Bluetooth 1.2 và thẻ nhớ MultiMediaCard, SD và SD I/O. Ngoài ra, máy có khả năng ghi âm và ghi nhớ bằng giọng nói.