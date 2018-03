Trào lưu tạo tài khoản Facebook 'ma' / Trào lưu chế ảnh 'Hãy như tôi' gây sốt trên Facebook Việt / Trào lưu làm đẹp như 'soái ca' trên Facebook

Trên Facebook, không ít các trào lưu được hình thành và được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Mới nhất là ‪#‎ComplimentChallenge‬, xuất hiện rầm rộ từ hôm 11/7. Tôn chỉ của trò chơi này là "Let's spread the love around your world" (tạm dịch: Hãy lan tỏa yêu thương đến thế giới của bạn).

Để chơi, người muốn được nhận xét sẽ đăng hashtag trên kèm trạng thái "Bình luận tên của bạn dưới trạng thái này và tôi sẽ nói với bạn một điều mà tôi luôn thích về bạn". Một số người thậm chí áp dụng nó đối với người lạ, thay vì chỉ bạn bè, người quen.

Trào lưu nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Chỉ cần để lại một bình luận bất kỳ, người bạn sẽ được chủ nhân Facebook nhận xét về những gì mình biết, đa phần là khen ngợi, đôi khi nghiêm túc, nhưng cũng có nhiều câu trả lời hài hước, thậm chí là "dìm hàng", kể xấu nhau. Mặc dù vẫn có một số bình luận "lạc nhịp", nhưng nhìn chung trò chơi mang đến sự vui vẻ cho cả người đăng lẫn người tham gia.

Trò chơi nhận được sự tương tác rất cao.

"Trò chơi này hay, nó cho mình thấy được mọi người quan tâm mình đến như thế nào và mình hiểu bạn bè mình đến đâu", tài khoản Thế Duy chia sẻ.

"Trước giờ mình tiết kiệm lời khen lắm, nhưng sau trò chơi này mình tự cảm thấy có 'năng khiếu' khen người khác luôn ấy. Nói chung mình thấy yêu đời hơn khi kết nối với mọi người", tài khoản Như Nguyễn cho biết.

"Thử 'lỡ' bình luận vào status của đứa bạn và được nó kể xấu nhiệt tình. Nhưng không buồn mà vừa đọc vừa cười. Chắc bình thường mình đối xử phũ phàng với người ta quá!", bạn Quỳnh Như nói.

Năm ngoái, trò chơi được khá nhiều người dùng Mỹ hưởng ứng.



Không chỉ tại Việt Nam, #‎ComplimentChallenge cũng trở thành trào lưu tại nhiều nơi trên thế giới, như Mỹ, Australia hay một số nước châu Âu vào năm ngoái. Dù bị biến tấu khá nhiều, nhưng trò chơi vẫn mang tính kết nối rất cao, tương tự một số trào lưu mang tính cộng đồng khác như #BookBucketChallenge (thử thách chia sẻ 5-10 cuốn sách bạn yêu thích nhất) hay #TruthChallenge (người tham gia sẽ nói thật những gì họ nghĩ về bạn bè mình)… từng gây "bão" mạng thời gian qua.

Bảo Lâm