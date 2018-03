Samsung kỳ vọng bán 1 triệu Galaxy Mega 5,8 inch / Ảnh thực tế điện thoại 6,3 inch Samsung Galaxy Mega / Điện thoại 'khổng lồ' Samsung Galaxy Mega đọ kích thước

Samsung Galaxy Mega màn hình 5,8 và 6,3 inch mới ra mắt. Ảnh: Topgadget

Tuần rồi, Samsung vừa chính thức ra mắt hai chiếc smartphone Android hoàn toàn mới có cùng tên gọi Galaxy Mega. Điểm nổi bật của Galaxy Mega là kích cỡ màn hình có hai phiên bản 5,8 và 6,3 inch, trong đó phiên bản 5,8 inch độ phân giải chỉ là qHD. Ngay lập tức, trên các diễn đàn công nghệ nổ ra cuộc tranh luận về tương lai của những chiếc smartphone có màn hình khủng này.

Người đồng tình cho rằng màn hình cỡ nà với công nghệ IPS LCD Full HD nữa thì thật quá khủng cho việc xem phim, ảnh, duyệt web, chơi game. Người thì so sánh ví von điện thoại, máy tính bảng có nét tương đồng với xe hơi về… khả năng chuyên chở. “Xe hơi thì so theo khả năng chuyên chở người, hành lý, còn điện thoại thì so theo khả năng hiển thị (chuyên chở) thông tin trên màn hình...”, thành viên hanhtinhxanh so sánh. Cụ thể: xe Compact Sedan ví với iPhone, Galaxy Ace, Lumia 520 (màn hình 3,5 inch); Sedan ví với Galaxy S3-4, Xperia Z, Lumia 920 (màn hình 4,3 - 4,5 inch); MPV ví với Galaxy Mega, Note (màn hình 4,8 - 6,3 inch); Mini bus ví với Ipad, Galaxy Tab, Nexus 7,10 (màn hình 7 - 10 inch); Truck, Bus ví với laptop, desktop (màn hình trên 10 inch).



Theo thành viên này, mua điện thoại Galaxy Mega giống như có một chiếc MPV Fortuner. "Lúc đó chúng vừa thay thế cho Altis vừa thay thế cho Hiace. Cũng như khỏi cần mua điện thoại màn hình nhỏ lẫn máy tính bảng........Một giải pháp tiết kiệm".

Dù vậy, cũng không ít người phản đối smartphone màn hình quá lớn như vậy. Họ cho rằng kích cỡ trên 5 inch là “quá lớn so với cần thiết”, “chỉ dành cho những người tai to mặt lớn tay hộ pháp”. Một số còn hài hước với hình ảnh “úp thớt lên mặt để nghe điện thoại”, “vừa che nắng vừa gọi điện”. Một số khác cũng đồng tình với xu hướng smartphone màn hình lớn nhưng e ngại độ phân giải trên Galaxy Mega 5,8 inch chỉ là qHD sẽ không cho hình ảnh đẹp…

Không chỉ người dùng, các chuyên gia công nghệ cũng tỏ ra hoài nghi về tương lai của smartphone màn hình “khủng” của Samsung. Cây bút Micheal Fisher đặt câu hỏi trên trang Pocket Now: “Samsung Galaxy Mega sẽ dành cho đối tượng nào?”. Với Note và Note II, những smartphone tiên phong dùng màn hình trên 4 inch, Micheal đã chỉ ra lợi thế của chúng là ở chiếc bút S-pen chứ không phải ở màn hình lớn. Nhưng Galaxy Mega không có bút S-pen đi kèm. Vậy Galaxy Mega sẽ làm gì để khác biệt với những smartphone màn hình lớn khác như LG Optimus G Pro, Huawei Ascend Mate, ZTE Grand Memo… Theo tác giả, dường như Samsung chỉ muốn cạnh tranh ở khía cạnh họ có smartphone với mọi kích cỡ màn hình.

Theo Pocket Now, thực tế nhiều người muốn smartphone có màn hình lớn để tận hưởng trải nghiệm đa phương tiện tốt hơn. Vì vậy nó có vẻ là một thiết bị hoàn hảo cho một người nào đó quan tâm chủ yếu trong giải trí thụ động - hoặc thích bàn phím ảo rộng rãi, hay thậm chí là một số người thích dùng nhiều màn hình cho các thao tác đa nhiệm.

Dự kiến Galaxy Mega sẽ lên kệ tại Nga và châu Âu vào tháng 5. Dù mọi người còn hoài nghi liệu một chiếc smartphone màn hình cực lớn có thực sự cần thiết, thông tin rò rỉ cho biết Samsung đã dự tính khoảng 1 triệu smartphone màn hình 5,8 inch sẽ được bán ra.

Hải Mỹ