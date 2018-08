Thông thường, Apple dùng số thứ tự và hậu tố "s" để đặt tên điện thoại, ví dụ iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s... và thêm "Plus" nếu đó là phiên bản có màn hình cỡ lớn.

Tuy nhiên, trật tự này đã thay đổi trong năm 2017, khi Apple bỏ qua iPhone 7s và 7s Plus để gọi sản phẩm mới là iPhone 8 và 8 Plus. Bên cạnh đó, họ còn trình làng thêm một mẫu kỷ niệm mười năm mang tên iPhone X, tức iPhone 10.

Do đó, tên gọi của iPhone thế hệ thứ 12 bỗng trở thành điều bí ẩn và gây tranh cãi giữa các nguồn tin.

Trang công nghệ GSMArena gọi bộ ba sản phẩm mới là iPhone 11 (OLED 5,8 inch), iPhone 11 Plus (OLED 6,5 inch) và iPhone 11 SE (LCD 6,1 inch). Tuy nhiên, lựa chọn này bị nhiều người phản đối với lý do Apple đã đặt tên phiên bản sử dụng màn hình OLED 5,8 inch với thiết kế tai thỏ là iPhone X thì không có lý do gì họ lại quay trở lại dùng số tự nhiên là 11.

Trong khi đó, các nguồn tin khác như @evleaks hay CNet đang sử dụng lẫn lộn giữa iPhone X/X Plus, iPhone Xs/Xs Plus hoặc iPhone X 2/X 2 Plus cho hai mẫu có màn hình OLED. Dù vậy, tên gọi iPhone X 2/X 2 Plus khó xảy ra bởi "X" ở đây có nghĩa là "10" nên việc đọc iPhone "10 - 2" nghe có vẻ kỳ cục.

Một lựa chọn khác là Apple sẽ bỏ đi các số thứ tự như họ đang thực hiện với iPad, chỉ còn đơn giản là iPhone và iPhone Plus, hoặc iPhone Pro và iPhone Pro Plus, nhưng việc "Pro" đứng cạnh "Plus" cũng rối rắm.

Trong khi đó, lựa chọn tên gọi cho phiên bản sử dụng màn hình LCD 6,1 inch cũng bất phân thắng bại giữa iPhone 8s, iPhone 9 và iPhone 11 SE.

Minh Minh