Một trong những nội dung sex có thể tìm thấy lại đường link được truyền nhau qua mạng.

Ảnh chụp màn hình lúc 12h15 ngày 16/11.

Theo các chuyên gia của Trung tâm An ninh mạng Đại học Bách Khoa BKIS thì trường hợp này có 2 giả thiết: Hoặc là do hacker đã kiểm soát được server và đưa những nội dung đồi trụy lên. Hoặc do chính admin, tức người quản trị của website, "cất giữ" tại đó.

"Không loại trừ khả năng chính admin của trang web này đã tải những nội dung bậy bạ đó từ Internet về và tiện thể đặt luôn vào server bởi các file này có kích thước lớn. Thường hacker sẽ không dùng nó để đặt lên máy nạn nhân", một chuyên gia của BKIS phân tích. "Hơn nữa, có một số video clip được đưa lên từ năm 2005. Những nội dung còn lại mới được bổ sung vào khoảng tháng 11. Tức là "kho" lưu trữ này đã có từ cuối năm 2005 tới nay. Nếu là hacker chắc không để như vậy".

Các đường link có chứa nội dung đồi trụy tại địa chỉ kiemtoannn.gov.vn.

Ảnh chụp màn hình lúc 12h16 ngày 16/11.

Một số chuyên gia an ninh mạng khác cũng tiết lộ tình hình bảo mật của trang thông tin điện tử kiểm toán nhà nước không cao và dường như việc phân quyền thì rất kém. Theo những người này, việc các admin "mượn tạm" máy chủ công để "gửi đồ cá nhân" không phải là hiếm. "Về nguyên tắc thì server cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng vào bất kỳ việc gì khác ngoài dịch vụ mà nó cung cấp. Việc để cho cá nhân sử dụng vào việc riêng như vậy, cho dù là admin thì cũng không được phép vì sẽ rất dễ tạo ra những sơ xuất không lường trước được, ảnh hưởng tới hệ thống chung", một chuyên viên an ninh mạng cấp cao nói.

Trong khi đó, ông Vũ Gia Khánh, phụ trách kỹ thuật và quản lý hệ thống Trung tâm tin học Kiểm toán nhà nước, thừa nhận vào thời điểm 14h48 chiều nay (16/11), ông cũng không thể truy cập vào website. Bình luận về khả năng admin của mình tự để nội dung sex lên trang, ông này nói: "Không có khả năng đó xảy ra. Tôi đã kiểm tra và đúng là website của chúng tôi có một số lỗ hổng bảo mật chưa khắc phục được nên đã xảy ra sự cố đó. Thực sự chúng tôi đang rất thiếu nhân viên kỹ thuật".

Đến 13h45 chiều nay, những nội dung đồi trụy nói trên đã được gỡ bỏ khỏi Trang tin điện tử kiểm toán nhà nước.

Nguyễn Hằng