Sáng 19/6 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Lễ khai trương trang tin điện tử của Tạp chí An toàn thông tin. Sự kiện thu hút sự tham gia của các đại diện từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ..., cho thấy mối quan tâm của các cơ quan, tổ chức đối với vấn đề an ninh thông tin.

Giao diện trang Antoanthongtin.vn.

Bảo mật dữ liệu được xem như một nhiệm vụ quan trọng của an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội do hiện nay, nguy cơ xảy ra những cuộc chiến tranh mạng đã ngày càng rõ nét và hệ thống thông tin của một quốc gia nào khó có thể an toàn nếu trở thành đích ngắm của tin tặc. Do đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho hay công tác truyền thông trong lĩnh vực này cần được đẩy mạnh.

Trang tin điện tử antoanthongtin.vn được thiết kế với các chuyên mục như Tin tức, Chính sách - Chiến lược, Giải pháp, Hacker-virus, Lỗ hổng ATTT, Sản phẩm - Dịch vụ, Chứng thực điện tử cùng các chuyên trang khác nhau. Một số chuyên đề cũng đang được xây dựng như Triển khai Luật cơ yếu, Giám sát an nih mạng, Mật mã dân sự, Chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ...

Châu An