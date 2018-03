'Smart TV' thông minh đến mức nào / 2011 là năm của TV thông minh

Samsung, Sony, LG hay Google, Apple đều đang có những sự đầu tư rầm rộ vào việc phát triển nền tảng truyền hình thông minh thế hệ mới này.

Năm 2011, TV thông minh đã thực sự bùng nổ khi Sony và LG cũng lần lượt trình làng các dòng Internet TV và Smart TV đầu tiên của mình với lời giới thiệu TV thông minh hoàn hảo. Thế hệ Smart TV của Samsung đang được đánh giá cao trên thị trường, với các tính năng Smart Hub, 3D và thiết kế nhất thể One Design.

Trong đó, tính năng đặc biệt nổi trội của Samsung Smart TV chính là Smart Hub, với 4 tính năng chính là Samsung Apps, Web Browser, Your Video và Social TV. Giao diện Smart Hub sinh động hơn các thế hệ Internet@TV trước đây của hãng với giao diện nhiều màu sắc, các biểu tượng lớn thể hiện rõ ràng từng chức năng giúp người dùng thuận tiện trong việc điều khiển.

Smart Hubs trên các dòng HDTV D8000, D7000 của Samsung.

Nhìn vào giao diện Smart Hub, ở một nửa phía trên góc trái là màn hình nhỏ giúp người xem có thể dễ dàng theo dõi chương trình truyền hình, phim ảnh đang trình chiếu trên TV trong khi truy câp Smart Hub. Tiếp đến ở giữa là khung tìm kiếm nội dung Search All và tính năng Your Video, nơi cung cấp thông tin phim ảnh trực tuyến. Ngoài cùng bên góc phải là kho ứng dụng Samsung Apps với hàng trăm ứng dụng mà Samsung cung cấp cho người sử dụng.

Smart Hub được thiết kế sinh động, nhiều tính năng hơn nền tảng Internet Bravia Widget và Video của Sony, đồng thời cũng cho phép người dùng tự do tùy biến giao diện màn hình giải trí hơn so với Smart TV của LG. Các tính năng, ứng dụng ưa thích có thể dễ dàng đánh dấu với icon lớn và lưu ra giao diện giải trí thông minh trên TV. Nếu đã quen sử dụng những mẫu smartphone chạy hệ điều hành Android, người dùng chắc hẳn sẽ quen thuộc và dễ dàng trong khi sử dụng Smart Hub trên Smart TV của Samsung.

Việc nhập liệu với bàn phím số của điều khiển giống như người dùng thao tác với bàn phím của điện thoại di động.

Đi sâu vào nền tảng truyền hình thông minh tới từ hãng TV Hàn Quốc, tính năng nổi bật cũng như thiết thực nhất với người dùng tại VN có lẽ là Web Browser, trình duyệt tích hợp sẵn trên TV. Web Browser cho phép người dùng có thể tự do truy cập vào một địa chỉ web bất kỳ ngay trên TV với các tính năng thân thuộc của một trình duyệt trên máy tính. Việc nhập liệu được thực hiện trên các nút bấm số của điều khiển từ xa và thao tác khá thoải mái như trên bàn phím kiểu T9 di động.

Duyệt web bằng trình duyệt tích hợp.

Thanh công cụ phía trên của trình duyệt chứa đựng đầy đủ các chức năng Back, Forward hay Refresh một trang web. Tính năng Bookmark cho phép ghi lại một địa chỉ ưa thích, History để tìm kiếm lại một địa chỉ cũ đã từng truy cập. Ngoài ra, Samsung cũng thiết kế khả năng duyệt web với nhiều thẻ tab giống như trên smartphone hay máy tính bảng. Nhờ đó, cảm giác lướt web trên TV cũng hoàn toàn tương tự với việc sử dụng trên máy tính hay điện thoại di động. Tuy nhiên cảm giác trải nghiệm lại thích thú hơn hẳn khi các hình ảnh web lớn, font chữ rõ ràng và dễ đọc hơn hẳn.

Tốc độ tải trang cho thấy Web Browser hoạt động khá ổn, tốc độ ở mức khá. Thử nghiệm ở điều kiện mạng ADSL, trình duyệt mất khoảng 10 giây để tải đầy đủ giao diện chính của trang YouTube, hỗ trợ hiển thị cả định dạng Adobe Flash, một điều còn trội hơn so với cả một số trình duyệt trên smartphone hiện nay. Tuy nhiên do bộ nhớ hạn chế của TV nên người dùng không thể tải các file về thông qua trình duyệt.

Kho ứng dụng Samsung Apps với một loạt tiện ích được chia thành nhiều mục khác nhau.

Tính năng thông minh đáng chú ý thứ hai trên nền tảng TV thông minh của Samsung là kho ứng dụng trực tuyến Samsung Apps. Lợi thế của kho ứng dụng này là việc được hãng đầu tư từ năm ngoái nên có sẵn khá đầy đủ các tiện ích, ứng dụng Việt hóa như chương trình nghe nhạc trực tuyến, theo dõi tin tức từ báo điện tử, chứng khoán hay chơi game …

Việc tải và cài đặt ứng dụng trên Smart Hub cũng khá dễ dàng. Kho ứng dụng được chia thành nhiều phần riêng biệt với các thẻ tab được đặt dọc bên trái màn hình giúp tìm kiếm và tra cứu thuận tiện.

Trò chuyên trực tuyến thông qua Skype.

Social TV cũng là một tính năng thú vị trên HDTV thông minh tới từ nhà sản xuất Hàn Quốc. Vừa theo dõi các chương trình truyền hình hay chăm chú vào một bộ phim HD, người xem cũng có thể cập nhật tin tức mạng xã hội từ bạn bè, chia sẻ cảm xúc trạng thái của bản thân. Facebook, Twitter và Gtalk là ba tiện ích được tích hợp trên Social TV. Smart Hub còn tích hợp ứng dụng gọi điện video call Skype nổi tiếng, cho phép mọi người có thể trò chuyện hình ảnh miễn phí ngay trên màn hình rộng của TV.

Tuy nhiên, ứng dụng Facebook và Twitter chỉ cho phép cập nhật trạng thái, tin tức của bạn bè trên mạng xã hội chứ không có tính năng tán gẫu (chat). Chỉ duy nhất Gtalk cho phép người dùng có thể chat trực tuyến với các nick trong danh bạ tài khoản truy cập. Social TV được thiết kế khá tốt về giao diện, sử dụng tiện ích này sẽ chỉ chiếm một khung hình dọc hẹp nằm bên phải màn hình, khoảng không gian còn lại vẫn đủ để người xem thương thức các nội dung giải trí trên TV.

Your Video, tính năng thông minh chưa thật sự hữu dụng ở VN.

Your Video có lẽ là tính năng thông minh còn hạn chế nhất do những giới hạn về dịch vụ ở từng thị trường. Người dùng ở VN khó có thể sử dụng tiện ích thuê hoặc mua phim trực tuyến trên Your Video, dù số lượng và tên của các bộ phim khiến bạn phải mê mẩn. Tuy vậy bạn vẫn có thể sử dụng tính năng này để tìm kiếm thông tin về các bộ phim một cách khá đầy đủ, từ nội dung, thông tin diễn viên cho đến các đoạn trailer chính thức hay đánh giá, bình chọn của người đã từng xem.

Ngoài một loạt tiện ích thông mình dành cho Smart TV của mình nêu trên, Samsung cũng trang bị cho Smart Hub một tiện ích có tên Search All. Nó cho phép tìm kiếm thông tin bất kỳ từ ứng dụng trên Samsung Apps, thông tin phim ảnh trên Your Video, tập tin chia sẻ từ các thiết bị kết nối với TV thông qua tính năng AllShare hay từ nguồn thông tin vô tận trên Internet…Nhờ vì vậy, nền tảng thông minh của Samsung Smart TV đáp ứng hiệu quả nhất nhu cầu giải trí và sử dụng của người dùng.

Tuấn Anh