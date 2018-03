Blu-ray và HD DVD đều là định dạng đĩa quang chất lượng cao nhưng không tương thích với nhau. Khác với phương pháp sử dụng tia laser đỏ truyền thống, hai định dạng này dùng tia laser xanh để nạp thông tin vào đĩa. Chi phí sản xuất theo công nghệ HD DVD không đắt đỏ, do vậy giá sản phẩm bán ra tương đối thấp. Trong khi đó, Blu-ray lại được đánh giá cao nhờ dung lượng đĩa lớn hơn (đĩa 2 lớp 50 GB so với 30 GB của HD DVD). Blu-ray xuất hiện trước hồi đầu năm 2000, nhưng cuộc chiến định dạng chỉ được khơi mào sau khi Microsoft chi ra 100 triệu USD để các xưởng phim hậu thuẫn HD DVD do Toshiba giới thiệu năm 2002 và làm ngơ định dạng của Sony. Đầu HD DVD đầu tiên có mặt trên thị trường vào tháng 3/2006 còn thiết bị Blu-ray trình làng trong tháng 6/2006. Giới sản xuất và các nhà làm phim chia làm 2 ngả trong cuộc chiến. Mâu thuẫn này còn lấn sân sang cả thị trường game do Sony PlayStation 3 được trang bị ổ Blu-ray còn Microsoft Xbox 360 lại hỗ trợ ổ HD DVD rời. Tuy nhiên, sau khi Warner Bros. chối bỏ HD DVD tháng trước và đại lý bán lẻ Wal-Mart tuyên bố chỉ nhập sản phẩm Blu-ray cuối tuần này, thế giới bắt đầu quay lưng lại với HD DVD và thời gian tồn tại của định dạng này được cho là chỉ còn tính theo ngày.