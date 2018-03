Máy in đa chức năng đơn sắc Samsung SCX-4200. Ảnh: Samsung.

Đây là dòng máy đơn sắc SOHO có tốc độ in nhanh nhất hiện nay với 18 trang A4/phút, độ phân giải 600 x 600 dpi. Công suất của thiết bị khoảng 10.000 trang/tháng với khay giấy 250 tờ. Máy tích hợp phần mềm Smartthhru 4TM giúp tiết kiệm mực 25% so với những chiếc cùng dòng khác.

Người dùng có thể sao chụp tài liệu 19 trang A4/phút, zoom 50 - 200%. Tính năng sao chụp tiên tiến Auto-fit Copy cho phép in hình ảnh ở mọi kích cỡ. Còn Clone Copy giúp lặp lại thao tác sao chụp nhiều ảnh giống nhau trên một trang giấy. Chế độ ID card cho phép chụp những loại thẻ hai mặt trên cùng một trang giấy. Máy cũng có thể quét ảnh màu với độ phân giải 600 x 2400 dpi và nội suy độ phân giải bản quét lên đến 4800 x 4800. Có điều bộ nhớ trong chỉ có 8 MB. Giá tham khảo: 250 USD.

Máy in Brother MFC-215C. Ảnh: Brother.

Máy sử dụng 4 hộp mực rời cho phép in 15 trang/phút với bản in màu, 20 trang/phút với bản in trắng đen. Người dùng có thể in ảnh màu trực tiếp có độ phân giải 1200 x 600 dpi từ thẻ nhớ thông qua 3 cổng đọc được hầu hết các loại card thông dụng trên thị trường như: Smart Media, Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick pro, Secure Digital (SD, MMC).

Chức năng PC-Fax giúp gửi fax trực tiếp từ PC. Máy có thể sao chép ảnh và lưu lại dưới những định dạng PDF, JPEG, TIFF và BMP hoặc chuyển vào phần mềm xử lý hình ảnh, gửi trực tiếp đến e-mail mà không cần phải thao tác trên máy tính. Tính năng Scan to OCR cho phép nhận dạng ký tự và soạn thảo tiếp trên bản scan. Người dùng cũng có thể sao chép tài liệu với tốc độ 17 trang/phút. Giá tham khảo: 150 USD.

Máy in web đa năng Lexmark X3470. Ảnh: Lexmark.

Máy tích hợp phần mềm Web Toolbar cho phép in và copy từ web chỉ bằng những thao tác rất đơn giản mà vẫn loại bỏ được các trang quảng cáo, phần thông tin không mong muốn trước khi in. Đây là dòng máy in phun được thiết kế dành cho gia đình và văn phòng nhỏ scan, copy, fax như những dòng chuyên nghiệp. Người dùng có thể in trực tiếp từ máy ảnh kỹ thuật số thông qua cổng PictBridge và khe cắm thẻ nhớ 9 trong 1 với tốc độ in 17 trang/phút, độ phân giải 4800 x 1200 dpi. Hoặc copy tài liệu với tốc độ 12 trang/phút có khả năng phóng to thu nhỏ 25-400% và scan ảnh với độ sâu màu 48 bit SIS. Phần mềm OCR và PhotoEditor tích hợp tính năng nhận dạng ký tự (chữ Latin không dấu) và biên tập hình ảnh scan. Máy cũng có thể nhận và gửi fax qua PC. Giá tham khảo: 159 USD.

Máy in đa chức năng Lexmark P6250 . Ảnh: Lexmark.

Máy có kích thước 177 x 435 x 334 mm, nặng 4,8 kg, tích hợp hệ thống mực in lai kết 6 màu Evercolor có thể in được những bức ảnh với tốc độ in 7,4 trang/phút có độ sâu màu 4800 x 1200 dot/inch lưu được đến 200 năm trong album mà vẫn không bạc màu. Màn hình LCD 2,5 inch tích hợp đồng hồ báo thời gian in có chức năng đếm ngược cho phép xem trước khi in và theo dõi quá trình in. Khe cắm thẻ nhớ đọc được nhiều loại thẻ nhớ thông dụng. Máy cũng tích hợp công nghệ giúp chỉnh độ sắc nét, lọc màu, giảm mắt đỏ, cắt và chỉnh sửa kích cỡ khi kết nối với máy tính. Phần mềm All-in-One Centre cho phép chuyển ảnh từ đầu đọc thẻ, máy scan đến máy tính hoặc nhận tín hiệu in mà không cần phải kết nối bằng cáp. Máy cũng có thể copy tài liệu 17 giây/trang và scan ảnh có độ phân giải 1200 x 2400 dpi. Giá tham khảo: 262 USD.

Máy in Canon Pixma MP760. Ảnh: Epson.

Pixma MP760 tích hợp tính năng PictBridge và khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ các định dạng thông dụng như CF, SD, Memory Stick… cho phép in trực tiếp mà không cần đến sự hỗ trợ của máy tính. Tốc độ in bản màu 17 trang/phút với độ phân giải 4800 x 1200 dpi. Máy còn có thể giúp bạn scan những tấm ảnh hoặc đóng thế vai trò của một máy photocoppy hoạt động nhanh và bền bỉ không thua gì hàng chuyên dụng. Tốc độ copy 25 trang/phút, có thể zoom 25- 400%. Đặc biệt, thiết bị còn có thể quét cả phim âm bản với độ phân giải lên đến 2400 x 4800 dpi và 9600 x 9600 dpi.

Giá tham khảo: 299 USD.

Máy in Epson Stylus Photo RX620. Ảnh: Epson.

Máy có thể copy tài liệu, tốc độ từ 8-10 trang/phút với khả năng zoom 25-400%. Phần mềm ArcSoft PhotoImpression 5.0 cho phép chỉnh sửa, tăng giảm độ màu, lấy nét, xoay ảnh... ngay trên máy. Ngoài chuẩn PictBridge và khe thẻ nhớ hỗ trợ các loại thẻ thông dụng, nhà sản xuất đã "chịu chơi" khi cung cấp hàng loạt phụ kiện đi cùng để bạn có thể in ảnh từ bất cứ nơi nào, thiết bị ngoại vi gì. Muốn in ảnh từ các loại smartphone, PDA, laptop… bạn chỉ cần bỏ tiền mua thêm bộ adapter 70 USD để gắn kèm. Muốn kết nối không dây 802.11g mất khoảng 180 USD để gắn thêm bộ server. Tốc độ in của RX620 cũng đạt 17trang/phút cho phép in những bản in có độ phân giải lên đến 5760 x 1440 dpi.

Giá tham khảo: 159 USD.

Tấn Anh