Những người mê du lịch ham thích chụp ảnh không những chỉ thích ngắm nhìn các bức ảnh trong album ảo mà còn muốn in chúng ra bất cứ khi nào họ thích. Những máy in ảnh xách tay chính là lựa chọn thích hợp của họ thay vì phải ghi nhớ một kiosk ảnh gần nhất.

Những máy in ảnh xách tay lọt vào top 5 không chỉ đến với hai tiêu chí hàng đầu là tính cơ động và chất lượng ảnh. Một số mẫu còn được tích hợp ổ đĩa cứng để lưu ảnh trong khi số khác có khe cắm thẻ nhớ. Đặc biệt, bạn nên chú ý tới phương án dùng pin, hỗ trợ việc dùng nguồn điện lưới AC. Vì đơn giản là bạn tìm đâu ra nguồn điện lưới nếu đang đi trên núi hoặc giữa một khu rừng rậm?

1. Canon Selphy CP730

CP730 hơn người em song sinh bởi có màn hình LCD 2" lớn hơn và phương án pin dự trữ.

Việc in ảnh khi di chuyển không phải là mới. Điều nhiều người dùng quan tâm là chiếc máy in ảnh xách tay đó có hỗ trợ nguồn pin dự trữ thay vì dây cắm điện AC hay không.

Gần đây, Canon đã thêm CP730 và CP720 vào dòng máy in ảnh Selphy của hãng. Hai anh em sinh đôi này trông khá giống nhau. Khác biệt lớn nhất giữa chúng là CP730 hỗ trợ màn hình màu LCD lớn hơn và thêm lựa chọn trang bị pin dự trữ.

Giá tham khảo: 199 USD

2. Epson PictureMate PM250

Trông PM250 như chiếc "cặp lồng cơm".

Chiếc máy in Epson này trông đơn giản như chiếc "cặp lồng cơm", nhưng khi mở nắp và khay giấy ra, nó lập tức trở thành một máy in ảnh xách tay "như ai". Những gì làm PictureMate nổi bật chính là lựa chọn dùng pin để in ảnh thoải mái không màng đến dây nguồn.

Bạn có thể xem trước ảnh và thực hiện các bước chỉnh sửa cơ bản với màn hình LCD 2,5 inch. Với một adapter Bluetooth, bạn có thể in trực tiếp ảnh từ chiếc camera phone. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể in ảnh lưu trong thẻ nhớ hoặc ổ USB nhờ hỗ trợ chuẩn in trực tiếp PictBridge.

Giá tham khảo: 225 USD.

3. HP Photosmart A616

A616 có kích cỡ gọn nhẹ và màn hình màu lên tới 2,4 inch.

Thế mạnh của A616 là kích cỡ gọn nhẹ; màn hình màu 2,4 inch để xem trước ảnh; hỗ trợ một số chức năng chỉnh sửa cơ bản, tích hợp đầu đọc thẻ nhớ. Máy in ảnh xách tay này chỉ bị phàn nàn về thời gian khởi động chậm, pin ngoài phải mua riêng. Nhìn chung, Photosmart A616 là một máy in ảnh xách tay mà bạn có thể đi du lịch cùng nó cả ngày, nhưng hiển nhiên là bạn phải móc hầu bao trang bị thêm pin, hoặc chịu tải nặng với cáp nguồn AC.

Điểm đánh giá: 7,5/10; giá tham khảo: 275 USD.

4. Samsung SPP-2020

SPP-2020 thiết kế đơn giản và in ảnh đẹp.

SPP-2020 có thiết kế đơn giản, phần mềm tiện dụng và in ảnh đẹp. Nhược điểm của sản phẩm là thiếu màn hình LCD, có vài vấn đề về định dạng, khay cấp giấy thường làm đột ngột thay đổi kích cỡ ảnh. Tóm lại, đây là máy in ảnh số đầu tiên của Samsung cho biết cách nó chạy giấy thế nào cũng như để lộ một số bộ phận cấu trúc bên trong. Trông cách nó hoàn thành các bức ảnh thật ấn tượng. Đây cũng là một máy in dành cho tất cả mọi người, cách thức kinh tế nhất để cập nhật album ảnh.

Điểm đánh giá: 7,7/10; Giá tham khảo: 205 USD.

5. Sony DPP-FP55

FP55 cũng không thua chị kém em về tiêu chí có màn hình LCD và tích hợp khe cắm thẻ nhớ.

Đây là một trong hai máy in ảnh mới kích cỡ 4R của Sony đến từ tháng 6 năm nay. Bộ đôi này có ngoại hình khá giống nhau, nhưng FP55 cao cấp hơn bởi có màn hình LCD 2 inch và tích hợp sẵn khe cắm thẻ nhớ.

Giá tham khảo: 210 USD.

T.B. (theo Cnet)

Ảnh: Cnet