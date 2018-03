Top 5 máy ảnh cao cấp giá không đắt / Camera số đầu tiên tích hợp 2 hệ thống chống mờ

Theo đánh giá của tạp chí công nghệ CNet, các dòng máy ảnh 6 "chấm" (6 megapixel - mpx) vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Bí quyết để có một bức ảnh đẹp không phải nằm ở chỗ "chấm" cao hay thấp mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ nhu cầu của mình khi sắm những chiếc máy ảnh chỉ dùng cho gia đình. Không nên chọn các dòng máy dưới 5 "chấm" có tính năng quá nghèo nàn và cũng không nên quan niệm phải 10 "chấm" mới tốt, đó là chưa kể giá thành quá cao. 5 dòng máy ảnh sau đây được CNet đánh giá là sự lựa chọn tốt nhất cho những ai đang có ý định mua một máy ảnh giá bình dân mà không có nhu cầu quá đặc biệt.

Canon PowerShot S3 IS. Ảnh: Canon.

Canon PowerShot S3 IS được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp đánh giá rất cao nhờ vào ưu điểm có zoom quang lên đến 12x với chế độ zoom khá linh hoạt. Máy có đến 20 chế độ cho phép người dùng “bắn” thoải mái với 1,5 khung hình/giây. Chế độ chụp thể thao (Sport) cho phép ghi hình liên tục những hoạt động diễn ra nhanh. Kiểu dáng rất tiện dụng với màn hình LCD có thể lật qua lật lại và xoay như màn hình của các dòng máy quay cá nhân.

Ngoài hiệu ứng ảnh My Colors của dòng PowerShot của Canon, máy còn được trang bị ống kính được chế tạo theo công nghệ chế tạo ống kính chuyên nghiệp EF, tích hợp cả chức năng quay phim có thể quay video theo chuẩn VGA 30 khung hình/giây, chuẩn PictBridge cho phép in ảnh trực tiếp, thẻ nhớ ngoài MMC/SD, menu hiển thị đến 23 ngôn ngữ khác nhau.... Pin chỉ xài loại AA thông thường. Chế độ chỉnh tự động ISO lên đến 800 rất dễ thao tác cho phép chụp trong điều kiện ánh sáng yếu nhất. Máy có kích thước 113,4 x 78 x 75,5 mm nhưng chỉ nặng 410 g rất vừa tay. Có điều màn hình LCD chỉ có kích thước 2 inch.

Điểm đánh giá: 7,6/10.

Sony DSC-T9. Ảnh: Dpreview.

Sony Cyber-shot DSC - T9 tích hợp zoom quang 3x, zoom số 6x cho phép chụp cận cảnh từ khẩu độ 1 cm. Ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar có thể chuyển động đồng bộ bên trong thân máy và được trang bị hệ thống chống rung quang học. Bộ nhớ trong 58 MB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài Memory Stick PRO Duo...

Màn hình LCD TFT 2,5 inch có độ phân giải 230.000 pixel cho phép duyệt ảnh theo dạng slide show mà không cần đến sự hỗ trợ của máy tính. Người dùng có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như tivi qua cổng AV-out để duyệt ảnh trên màn hình lớn. Thông qua máy in Sony DPP-FP50 để in ảnh ngay tại gia. Độ nhạy sáng lên tới ISO 640 cho phép chụp được những bức ảnh rõ nét hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

Cũng như những bao dòng T-series khác, dòng máy này được trang bị hệ thống quản lý nguồn của chip xử lý ảnh Real Imaging Processor kéo dài thời gian "sống" của pin máy lên đến 240 kiểu ảnh cho một lần sạc. Máy có 10 chế độ chụp lập trình sẵn. Hệ thống đo sáng làm việc theo các kiểu ma trận. Nhược điểm lớn của dòng máy này là ánh flash đánh hơi yếu, ảnh hay bị hiện tượng mắt đỏ...

Điểm đánh giá: 8/10.

Canon Digital Ixus 800 IS. Ảnh: Canon.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của máy này là kiểu dáng thon gọn với kích thước 90,4 x 56,5 x 26,4 mm, nặng 165g. Máy sử dụng bộ cảm biến CDD 6 megapixel, có zoom quang 4x. Độ nhạy sáng ISO lên tới 800, lý tưởng so với mức 640 của những dòng máy ảnh cùng hạng.

Màn hình LCD rộng 2,5 inch có góc nhìn rộng. Máy tích hợp 16 chế độ chụp như Auto, Manual, Digital Macro, Portrait, Night snapshot, Stitch Assist, Movie, Special scene... Trong đó 2 chế độ chụp ColorAccent và Color Swap cho phép người dùng thay đổi màu sắc theo kiểu chụp ảnh nghệ thuật. Tốc độ chụp hai khung hình liên tiếp không chậm như mức 6-7 giây mà đã hạ xuống còn 2,1 giây. Ngoài ra, máy này còn cho phép quay video với tốc độ 30 hình/giây, in hình trực tiếp nhờ chuẩn PictBridge. Nhược điểm lớn nhất là thiếu các chế độ mở cửa trập và độ mở ưu tiên, hệ thống ngắm quang học và nút nguồn thiết kế quá nhỏ không tiện thao tác.

Điểm đánh giá: 7,8/10.

Panasonic Lumix DMC-FX01. Ảnh: Dpreview.

Panasonic Lumix DMC-FX01 có kích thước 94 x 51 x 24 mm, nặng 160 g. Ưu điểm lớn nhất của dòng máy thời trang này được CNet đề cao là có ống kính chụp góc rộng (28 mm). Máy tích hợp chức năng quay video VGA 840 x 480 pixel với tốc độ 30 hình/giây rất tuyệt vời. Zoom quang 3,6x có thể nâng lên 5x ở độ phân giải 3 megapixel. Chế độ nhạy sáng lên tới ISO 1600. Bộ ổn định ảnh có đến hai chức năng, màn hình LCD TFT rộng 2,5 inch có độ phân giải 207.000 pixel, pin và bộ nạp sử dụng giống dòng Lumix FX9 và FX8…

Cũng như các phiên bản đời trước, dòng máy này cũng được trang bị hệ thống ổn định ảnh quang học MEGA O.I.S để hạn chế hiện tượng nhòa hình do run tay. Tính năng Venus Engine Plus LSI cho phép chụp 320 hình cho một lần sạc. Chế độ chụp rất đa dạng. Người dùng có thể "bắn" một loạt 8 khung hình trong vòng 2,8 giây thông qua chế độ chụp tốc độ cao AF. Máy có thể in ảnh trực tiếp nhờ chuẩn PictBridge.

Điểm đánh giá: 7,8/10.

Canon Digital Ixus 60. Ảnh: Canon.

Dòng máy ảnh này liên tục có mặt trong các bài viết về top dù là ở góc độ thời trang hay giá rẻ... Canon Digital Ixus 60 có kích thước 86 x 53,5 x 21,7 mm, nặng 145 g. Màn hình LCD TFT 2,5 inch có độ phân giải 173.000 pixel. Bộ nhớ trong 15 MB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài SD/MMC.

Máy tích hợp zoom quang 3x, ống kính UA 35-105 mm rất khiêm tốn nếu so sánh với dòng 8 "chấm" PowerShot A630 cũng của Canon nhưng lại cao tay hơn rất nhiều so với những dòng máy ảnh cùng "hạng cân". Tính năng quay video chuẩn VGA 640 x 480 pixel với tốc độ 30 khung hình trên giây (hoặc 320 x 240 pixel 30 khung hình /giây, 160 x 120 pixel với tốc độ 15 khung hình/ giây) rất ấn tượng. T hời gian mở cửa trập chỉ 0,7 giây. Chế độ nhạy sáng cũng lên đến ISO 800. Máy có đến 16 chế độ chụp, có góc chụp rộng 16:9. Người dùng có thể in ảnh trực tiếp nhờ tính năng PictBridge, kết nối với tivi và máy tính qua cổng AV-out và USB 2.0.

Điểm đánh giá: 7,8/10.

