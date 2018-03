Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Whatabout.

Kể từ khi giữ chức vụ mới, Sarkozy đã bị nhiều website và blog có tiếng tăm chỉ trích và chế giễu. Một số clip tổng thống Pháp trông có vẻ phấn khích, chửi thề... đã bị phát tán nhanh chóng trên YouTube và Dailymotion thời gian qua và thú hút hàng chục triệu lượt xem.

Nicolas Princen, thám tử mới của Sarkozy, sẽ kiểm tra mọi tin tức về Sarkozy trên các dịch vụ chat, web cá nhân, trang chia sẻ video... và chuẩn bị phương phán ứng phó trước khi hình ảnh của ông bị bôi xấu.

Princen từng làm việc cho Sarkozy trong chiến dịch tranh cử. Cậu bị gọi là The Sheriff (Cảnh sát trưởng) và The Eye of Nicolas (Cặp mắt của Nicolas) trên các website chỉ trích tổng thống.

Lê Nguyên (theo Telegraph)