Đại học Cambridge (Anh) vừa thực hiện một bài khảo về thói quen "like" trên Facebook của 58.000 thành viên từ năm 2007 đến 2012. Theo USA Today, chỉ dựa vào những gì họ "like" trên mạng xã hội (gồm ảnh, status của bạn bè, các tài khoản Facebook về nhân vật, sản phẩm hay website nổi tiếng), các chuyên gia có thể tiên đoán được chính xác phần nào về những người này, từ tính cách, tuổi tác, chủng tộc, chỉ số IQ hay quan điểm chính trị.

Cụ thể, có tới 95% trường hợp được dự đoán chính xác về chủng tộc (người da màu và Caucasian), 93% về giới tính (nam và nữ), 82% về tín ngưỡng (đạo Thiên chúa và đạo Hồi) và xu hướng tình dục (88% đối với nam và 75% đối với nữ). "Like là một kiểu hồ sơ kỹ thuật số nói chung, cũng giống như các truy vấn tìm kiếm trên web hay giao dịch bằng thẻ tín dụng vậy", bản báo cáo nghiên cứu nói rõ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc bấm "like" cũng thể hiện con người. Ảnh: Latimes.

Michal Kosinski, trưởng nhóm tác giả, cho biết: "Trung bình mỗi người 'like' 170 thứ khác nhau. Chúng tôi chỉ chọn những người có số "like" từ 1 đến 700". Trong suốt quá trình khảo sát, những người tham gia phải thực hiện hàng loạt bài kiểm tra trực tuyến, gồm cả tính cách lẫn IQ, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu truy cập vào trang Facebook của mình. Tiếp đến, các "like" của người tham gia được chuyển thành thuật toán để đưa vào mô hình thống kê. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết hợp những thông tin có được để đưa ra dự đoán chính xác về chủ nhân của mỗi tài khoản Facebook.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thích những chủ đề như "Thunderstorms" (bão), "Science" (khoa học) hay "Curly Fries" (khoai tây chiên xoắn) có trí tuệ cao trong khi những chủ đề như "Sephora" (một hãng mỹ phẩm), "I Love Being A Mom" (tôi thích được làm mẹ), "Harley Davidson" (hãng môtô) hay "Lady Antelbellum"(nhóm nhạc) thì ngược lại.

Trong khi đó, giới gay thì sẽ thích mỹ phẩm "Mac Cosmetics" hay nhạc kịch "Wicked" còn các chàng trai thông thường thì sẽ là cầu thủ bóng rồ "Shaq", nhóm hip-hop "Wu-Tang Clan" hay những chủ đề kiểu như "bị nhầm lẫn sau khi tỉnh giấc ngủ trưa".

Các nhà nghiên cứu không giải thích rõ vì sao lại đưa ra kết quả như vậy.

Để xem bài kiểm tra tính cách được dùng trong khảo sát, bấm vào đây.

Để xem tính cách của bạn nhờ "Like" trên Facebook, bấm vào đây.

Thanh Tùng