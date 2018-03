Hội thảo, triển lãm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu 2007 lần đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/3 tại Hanoi Tower , 49 Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sự kiện mang chủ đề An ninh mạng và Bảo mật dữ liệu cho chính phủ và các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong giai đoạn bước vào hội nhập WTO do Tổng cục kĩ thuật (Bộ Công An) và tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức.

Chương trình sẽ tập trung vào một số chủ đề chính: Toàn cảnh an ninh mạng và bảo mật dữ liệu tại Việt Nam, khung pháp lý về an ninh bảo mật, cơ sở hạ tầng công nghệ, xu hướng phát triển công nghệ và giải pháp, các điển hình ứng dụng thành công an ninh bảo mật

Triển lãm bên lề hội thảo là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp trong, ngoài nước trưng bày phẩm, giải pháp, mô hình trong lĩnh vực này.

N.H.

Địa chỉ thegioidep.vn vừa được ra mắt tại Hà Nội với mục tiêu trở thành website chuyên ngành lớn nhất VN dành cho việc làm đẹp, thông tin về thị trường mỹ phẩm, các xu hướng mới, bài tư vấn chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng so sánh công dụng, giá cả, thương hiệu để lựa chọn và mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Website này cũng hỗ trợ tối đa cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Các loại hình mà thegioidep. com cung cấp bao gồm: quảng cáo, web, bản tin, tư vấn tài trợ chuyên mục, nghiên cứu thị trường trực tuyến...

D.H.

Hãng Alvarion vừa giới thiệu giải pháp Open WiMax với cấu trúc mở IP hoàn toàn dành cho các mạng truy cập và được WiMax Forum chứng thực phù hợp với các thông số kỹ thuật mà nhóm chuyên về mạng NWG đưa ra. Với thiết kế công nghệ mở, tiêu chuẩn hoá và công nghệ phối kết, Open WiMax đã mở cửa cho một hệ thống hoàn thiện tác động đến thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối, dịch vụ cung cấp và kinh nghiệm của người sử dụng.

Theo đại diện Alvarion, Open WiMax đảm bảo khả năng truy cập mở và khả năng phối kết giữa các thiết bị của các hãng sản xuất để mang lại lợi ích cho nhà khai thác dịch vụ viễn thông.

X.K.