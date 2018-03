Nhân dịp Noel và chào năm mới 2007, bất kỳ ai sử dụng thẻ Internet phone Vietvoice của Công ty cổ phần Một kết nối - OCI đều có cơ hội cào trúng liền các giải thưởng lớn như tivi LCD LG 32LC2R, máy ảnh kỹ thuật số Olympus 6.0; Phone Adaptor OCI110 hay 100% trị giá tài khoản trúng thưởng. Chương trình kéo dài từ 20/12/2006 đến 28/2/2007. Thông tin chi tiết có tại vietvoice.com.vn.

Việc phát triển thẻ điện thoại Internet VietVoice với phương châm rẻ hơn thẻ lậu đã giúp OCI có hơn 500.000 khách hàng với mức doanh thu liên tục tăng 114%. Tháng 11/2006 lưu lượng dịch vụ điện thoại Internet chiều đi của OCI đã đạt xấp xỉ 10 triệu phút/tháng.

N.H.

Hãng IBM vừa công bố một danh sách mang tên "5 trong 5 năm tới" (Next Five in Five). Đó là các sáng tạo có thể thay đổi cách thức con người thường sống, làm việc và giải trí trong năm năm tới. Danh sách này được đưa ra dựa trên xu hướng của thị trường và xã hội được tiên đoán là sẽ thay đổi cuộc sống của mỗi người cũng như những công nghệ mới do IBM Lab phát triển có thể khiến những sáng tạo này trở thành hiện thực.

5 yếu tố được IBM đề cập đến gồm: Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa; điện thoại di động sẽ bắt đầu đọc được ý nghĩ của con người; dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ tức thời sẽ trở thành chuẩn bắt buộc; Internet 3 chiều (3-D Internet) sẽ ra đời; công nghệ mới sẽ giải quyết các vấn đề về môi trường.

X.K.

Microsoft vừa khẳng định sẽ hỗ trợ gần 8 triệu USD thông qua chương trình Tiềm năng không giới hạn cho 29 tổ chức phi chính phủ tại 15 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Theo đó, hơn 820 trung tâm giáo dục công nghệ cộng đồng và khoảng hơn 3 triệu người dân sẽ được hưởng lợi ích chương trình này trong vòng 3 năm tới.