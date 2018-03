Theo Phó Tổng giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc dù nền kinh tế trong thời gian qua có những biến động mạnh, 8 tháng đầu năm 2008, FPT vẫn tăng trưởng 41,6% và dự kiến sẽ đạt doanh thu 1 tỷ USD trong cả năm.

Ngày 13/9, FPT đã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT vẫn được biết đến với tên giao dịch quốc tế là The Corporation for Financing and Promoting Technology (Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ). Tuy nhiên, ít ai biết được rằng khi mới thành lập vào năm 1988, các chữ viết tắt FPT mang ý nghĩa là Công ty công nghệ thực phẩm (The Food Processing Technology Company). Khi đó, FPT ra đời với 13 sáng lập viên do ông Trương Gia Bình làm giám đốc.

Chặng đường 20 của FPT là một câu chuyện dài không chỉ về những nỗ lực viên lên của một tổ chức kinh tế tiêu biểu của đất nước mà còn mang nhiều nét văn hóa doanh nghiệp mà ở đó, con người luôn là trung tâm, mục đích... của sự phát triển.

N.H.

Sony Ericsson vừa chọn Công ty phân phối CMC (CMC Distribution) là đại lý phân phối chính thức sản phẩm Sony Ericsson tại thị trường VN. Hai bên đối tác đã giới thiệu 9 sản phẩm mới nhất, sẽ được CMC phân phối độc quyền tại VN. Những sản phẩm này là đại diện cho các dòng sản phẩm chụp hình (Cybershot), nghe nhạc (Walkman), điện thoại lướt web thông minh (web) và điện thoại radio phổ thông...

Đó là các mẫu máy Sony Ericsson C902, W980, G900....Trong đó C902 gây ấn tượng cho người xem với thiết kế để chụp ảnh với công nghệ chụp Cybershot, camera 5 megapixel, chống rung, chức năng nhận dạng khuôn mặt và điều khiển camera cảm ứng, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 8 GB. Giá của các sản phẩm này rất đa dạng từ 2 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng. Sony Ericsson hiện chiếm thị phần tại VN từ 5 đến 8%, tùy thời điểm.

D.H.

Mới đây, Qualcomm vừa tuyên bố đã hoàn tất cuộc gọi dữ liệu đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ mạng HSPA+ (High-Speed Packet Access Plus - Truy cập gói dữ liệu cao). Cuộc gọi đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu trên 20 Mb/giây trong kênh 5MHz. HSPA+, cho phép nhà khai thác tăng gấp đôi dữ liệu và gấp ba dung lượng thoại mạng so với các triển khai HSPA hiện nay.

Thông lượng dữ liệu thành công ngày nay đã được thực hiện trên sản phẩm MDM8200 của Qualcomm, giải pháp chipset đầu tiên trong công nghiệp dành cho HSPA+.

HSPA+, còn gọi là HSPA Evolved, được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng băng rộng di động và cung cấp một loạt dịch vụ. Tiến hóa mới nhất của công nghệ WCDMA, HSPA+ Release 7, sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 28 Mb/giây trên đường truyền xuôi, và 11Mb/giây trên đường truyền ngược.

N.A.