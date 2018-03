Chương trình khuyến mãi “Mua Acer trúng Toyota Innova G - Mừng Xuân Đinh Hợi 2007 ” dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm Acer bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình LCD và máy chiếu từ 30/10 đến hết 28/2/2007. Khi mua bất kỳ sản phẩm nào của nhà sản xuất này, khách hàng sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm may mắn, với cơ cấu giải thưởng như sau:

1 giải đặc biệt: 1 xe hơi Toyota Innova G.

1 giải nhất: 1 TV LCD Acer 42 inch.

1 giải nhì: 1 máy tính xách tay Acer siêu mỏng và siêu nhẹ.

1 giải ba: 1 bộ máy tính để bàn Acer + màn hình Acer LCD 17 inch.

10 giải khuyến khích: mỗi giải là một màn hình Acer 17 inch.

Ngoài ra, Acer cũng tiến hành bốc thăm hằng tuần, hằng tháng với giải thưởng tuần là màn hình Acer LCD 17 inch và giải thưởng tháng là máy tính xách tay Acer.

V.T.

Khi tham gia chương trình Aptech Advance do Trung tâm Aprotrain Aptech triển khai , mỗi học viên khoá đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCP 2 năm được tặng tài khoản Hội nhập trị giá 3.000.000 đồng và khoá huấn luyện Kỹ năng hội nhập bao gồm các kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, thuyết trình, lắng nghe. Bên cạnh sự hỗ trợ về tài chính, chương trình giúp học viên chủ động định hướng tương lai từ khi mới nhập học đến khi tốt nghiệp Aptech, sẵn sàng gia nhập các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước hoặc tiếp tục du học nước ngoài.

Trong đợt này, người nhập học khoá đào tạo Kỹ thuật viên ITT và Chuyên gia Hệ thống thông tin ACNA cũng sẽ nhận được tài khoản trị giá 1.000.000 đồng.

H.H.

Ngày 11/11, Ngày hội máy tính tại Đại học Cần Thơ đã được tổ chức với sự hỗ trợ của Công ty Intel Việt Nam. Người tham gia được so tài trong các cuộc thi như thi “Thiết kế album”, “Tập làm đạo diễn”, “DJ tài năng”, “Thiết kế thiệp”, “Kim Tự Tháp” và đặc biệt là cuộc thi thiết kế “Blog của tôi”. Chương trình mang lại cho người tham gia cơ hội được hiểu rõ hơn về những ứng dụng của máy tính trong cuộc sống cũng như trong học tập hiện nay, tự mình khám phá sức mạnh của bộ vi xử lý mới nhất hiện nay Intel Core 2 Duo. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng ngày 25/11.

H.H.

Chiếc máy in IBM Infoprint 1412 đầu tiên của chương trình khuyến mại khai trương showroom Công ty Tuấn Kiệt (số 1, phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội) đã thuộc về anh Vũ Hải Đường, Giám đốc doanh nghiệp vàng Hoàng Tín. Theo thể lệ, tất cả khách hàng tới mua thiết bị điện tử như máy chiếu, laptop, máy in, ... tại đây đều được tham gia bốc thăm trúng thưởng trong thời gian từ 11/10 đến 30/11. Ngoài giải thưởng tuần là chiếc máy in laser IBM, tất cả khách hàng đã tham dự đều có cơ may trúng tiếp 1 máy tính xách tay HP-Compaq. Như vậy, cơ hội còn lại từ nay đến hết chương trình là 2 chiếc máy in laser và chiếc laptop.

H.H.