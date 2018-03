Hôm nay tại Hà Nội, Intel tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm kinh doanh ở Việt Nam với những đóng góp quan trọng vào chiến lược hướng tới một quốc gia kỹ thuật số của Chính phủ , trong đó có các chương trình như Intel Teach đào tạo 30.000 giáo viên biết ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy (kéo dài đến năm 2009), hỗ trợ tài chính mua máy tính để nâng cao khả năng tiếp cận PC cho người dân, chương trình "Máy tính thông minh - Doanh nghiệp thành đạt" và hàng loạt buổi hội thảo về giải pháp lợi thế kinh doanh, góp phần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp vừa và nhỏ... Đáng chú ý nhất là việc khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn tại TP HCM với khoản vốn đầu tư trị giá 1 tỷ USD.

Ông Thân Trọng Phúc, Tổng giám đốc Intel Việt Nam và Đông Dương, phát biểu: “Với chương trình toàn cầu mang tên World Ahead hướng tới các quốc gia đang phát triển, Intel sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Chính phủ và các doanh nghiệp của Việt Nam để xây dựng một cơ sở hạ tầng CNTT mang tầm cỡ thế giới”.

P.K.

Ngày 9/4, Intel VN cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khai trương Trung tâm tư vấn CNTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội với chức năng hỗ trợ các công ty trong nước tiếp cận tốt hơn tài nguyên công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.

Dịch vụ của trung tâm bao gồm tư vấn trực tiếp và gián tiếp qua điện thoại, e-mail hoặc thông qua hỗ trợ trực tuyến trên Internet tại địa chỉ www.itb.vn hoặc www.itb.com.vn. Tài nguyên CNTT của trung tâm gồm cơ sở dữ liệu có sẵn và cơ sở dữ liệu xây dựng theo yêu cầu hoặc dịch vụ đào tạo trực tuyến.

Năm 2006, Trung tâm tư vấn công nghệ thông tin đầu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ra mắt ở TP HCM với sự hợp tác của nhà cung cấp giải pháp Netsoft.

Q.T.

Theo công bố mới nhất của Broadbandtrends, một hãng tư vấn và nghiên cứu chuyên về lĩnh vực dịch vụ và hạ tầng băng thông rộng hàng đầu của Mỹ, tập đoàn Alcatel-Lucent đang dẫn đầu thị trường cung cấp IP DSLAM (IP Digital Subscriber Line Access Mux - Thiết bị ghép kênh truy cập DSL theo công nghệ IP) trên toàn thế giới với thị phần lên đến 32% trong quý IV năm 2006.

Đầu năm nay, hãng nghiên cứu Mỹ Dell’Oro cũng khẳng định vị trí số một của Alcatel-Lucent về thị trường DSL (Digital Subscriber Line) với 126 triệu line cung cấp trên thế giới, đạt tổng thị phần 42% năm 2006, gấp gần 4 lần đối thủ cạnh tranh gần nhất của hãng. Alcatel-Lucent cũng tiếp tục dẫn đầu về mạng thế hệ kế tiếp với dòng sản phẩm ISAM, bao gồm ISAM 7302, sản phẩm ISAM voice, ISAM 7330 FTTN (fiber to the node), và ISAM 7342 FTTU (fiber to the user).

M.H.