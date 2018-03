Tim Cook: iPhone X rất 'đỉnh' nhưng iPhone 8 không thua kém / Tim Cook: Phí mua iPhone X chưa bằng tiền uống cafe mỗi ngày / Tim Cook chia sẻ hình ảnh người Việt mua iPhone X

Theo Bloomberg trích dẫn số liệu do Ủy ban Chứng khoán Mỹ, trong năm tài chính 2017, Tim Cook đã nhận được mức lương 3,06 triệu USD, trong khi tiền thưởng mà ông nhận được gấp ba lần lương, hơn 9,33 triệu USD. Giá cổ phiếu Apple tăng vọt trong năm qua đã cũng giúp Cook kiếm được số tiền lên tới 89,2 triệu USD. Như vậy, tính trong 2017, người đứng đầu Apple đã nhận tổng cộng 102 triệu USD.

Tim Cook kiếm bộn tiền trong năm 2017.

Các lãnh đạo cấp cao của Apple, gồm Luca Maestri, Angela Ahrendts, Johny Srouji, Dan Riccio và Bruce Sewell đều nhận được khoản tiền thưởng lên tới hơn 3 triệu USD. Còn nếu tính cả cổ phiếu, mức thưởng lên tới 24,2 triệu USD. Angela Ahrendts - giám đốc mảng bán lẻ của Apple - nhận được số tiền cao nhất, lên tới 24.216.072 USD.

Bên cạnh khoản lương, thưởng "khủng", Apple sẽ cấp máy bay riêng cho Cook "cả khi đi công tác lẫn làm việc cá nhân" nhằm "đảm bảo an ninh và hiệu quả công việc". Trong năm 2017, chi phí đi lại bằng máy bay cá nhân của CEO Apple lên tới 93.000 USD, trong khi chi phí đảm bảo an toàn là 224.216 USD. Do đó, việc mua máy bay riêng cho người đứng đầu của công ty Mỹ là điều dễ hiểu.

Các khoản lương thưởng chi tiết đối với toàn bộ nhân viên sẽ được Apple công bố tại cuộc họp cổ đông diễn ra vào giữa tháng 2/2018.

Bảo Lâm