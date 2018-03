Sách về Steve Jobs đứng đầu tại các bảng xếp hạng

Nhiều người quan tâm đến cuộc sống và sự nghiệp của vị CEO nổi tiếng Steve Jobs. Ảnh: Christianpost

Các số liệu mới được công bố của Nielsen BookScan cho thấy tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson là cuốn sách bán chạy nhất trong tuần đầu tiên nhiều năm qua. Sách có giá bán 35 USD cho bản giấy và khoảng một nửa trong tổng số 379.000 ấn bản ở Mỹ đã được bán là sách điện tử. Doanh số này gấp ba lần so với cuốn The Litigators của John Grisham và khoảng 8 lần so với cuốn Killing Lincoln của Bill O'Reilly

Mới chỉ bán ra được hơn một tuần và còn hai tháng cuối năm để nâng doanh số nhưng sách tiểu sử về Jobs đã là một trong 18 cuốn sách bán chạy nhất trong năm 2011. Tại thị trường Anh, tiểu sử của cựu CEO Apple cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dùng với khoảng 37.244 cuốn được tiêu thụ cũng trong tuần đầu tiên như tại Mỹ.

Tác phẩm mang tên Steve Jobs của Walter Isaacson là tiểu sử đầu tiên và duy nhất nhận được sự đồng ý của một trong hai nhà sáng lập Apple. Ngoài giới thiệu về con đường thành công nhưng đầy chông gai của Jobs, cuốn sách cũng lột tả được nhiều khía cạnh về con người ông. Trong khi đó tác giả Isaacson đã rất nổi tiếng với hai cuốn sách về Benjamin Franklin và Albert Einstein.

Minh Phương