Tuy lượng khí thải nhỏ nhưng với số lượng hàng tỷ e-mail lưu thông trên mạng Internet sẽ góp phần vào hiện tượng hiệu ứng nhà kính đang diễn ra trên toàn cầu. "Gửi một e-mail với hình ảnh đính kèm tiêu thụ năng lượng nhiều hơn chúng ta nghĩ", ông Alain Anglade, kỹ sư ADEME cho biết.

Giảm lượng email gửi đi sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Mai.

Khi một e-mail từ máy tính người gửi đến người nhận, nó sẽ được sao chép hàng chục lần bởi các máy chủ mail và máy chủ relay. Mỗi lần sao chép thì lượng điện tiêu thụ càng tăng lên.

Theo tính toán của ADEME, một nhân viên văn phòng tại Pháp gửi một e-mail dung lượng 1 MB thì người nhận sẽ đọc e-mail này trên màn hình máy tính khoảng 5 phút và lưu trữ tin trong một năm.

Kết quả của quá trình này tạo ra 19 gram CO2. Khi người nhận chuyển tin này cho người khác thì CO2 sẽ tiếp tục tăng thêm. Chưa kể khi e-mail được in ra sẽ tạo ra nhiều khí thải hơn từ sức nóng của máy in, mực in và cả giấy in.

ADEME cũng đưa ra lời khuyên cho người dùng Internet giảm thiểu tác hại từ e-mail. Theo đó nên cố gắng đọc nội dung trên máy tính, cố gắng không in e-mail và giảm việc gửi e-mail nếu không cần thiết.

Người dùng cũng có thể hạn chế dung lượng các file đính kèm và dùng các phần mềm nén file miễn phí như 7zip, Zipgenius hay Winzip. Nếu giảm 10% lượng thư điện tử gửi đi sẽ bớt được một tấn CO2 thải ra trong một năm, chuyên gia ADEME nhận định.

Hà Mai