Theo khảo sát của công ty quản lý dữ liệu Wandera về thời gian sử dụng pin đối với các thiết bị chạy iOS (bao gồm iPhone và iPad) cho thấy, khả năng quản lý pin của iOS 10 tốt hơn nhiều so với iOS 11.

Cụ thể, công ty đã chọn ra 50.000 người dùng thường xuyên sử dụng iPhone, iPad ở tần suất khác nhau, từ nhu cầu thấp, vừa phải đến dùng nhiều. Họ sẽ sử dụng thiết bị chạy iOS 10 và iOS 11 trong 3 ngày, pin 100% và dùng cho đến khi cạn pin (0%).

Kết quả, trung bình các thiết bị chạy iOS 11 cạn pin chỉ sau 96 phút, nhưng các thiết bị chạy iOS 10 duy trì thời gian hơn gấp đôi, lên tới 240 phút. Dù thời gian duy trì pin trên iPhone, iPad chạy iOS 11 có mức chênh lệch nhất định, nhưng các chuyên gia của Wandera cho rằng khả năng quản lý pin trên iOS 11 đang "có vấn đề".

Biểu đồ thời gian sử dụng pin trên thiết bị chạy iOS 10 (màu xanh lá cây) và iOS 11 (màu xanh da trời).

Trước đó, nhiều người dùng "than trời" vì các thiết bị iOS sau khi cập nhật lên bản mới nhất đã dính phải nhiều lỗi khó chịu. Bên cạnh việc sụt pin nhanh so với bình thường, nhiều người dùng cho biết máy của họ không thể vào các dịch vụ email như Outlook, Exchange, Office 365 cũng như lỗi khiến iPhone 8 và iPhone 8 Plus có âm thanh lạ khi thực hiện cuộc gọi.

Trong phiên bản mới nhất, iOS 11.0.2, Apple đã giải quyết được một số lỗi đang tồn đọng nói trên, trong đó có lỗi nhiễu âm.

Theo Phonearena, tính từ ngày phát hành vào 19/9, đã có 38,5% người dùng iPhone, iPad cập nhật iOS 11, thấp hơn so với con số 48,16% của người dùng cập nhật từ iOS 9 lên iOS 10 năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, người dùng có thể muốn đợi iOS 11 ổn định, cũng như chờ một số tính năng mới, như Apple Pay Cash - tính năng cho phép gửi và thanh toán tiền bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Bảo Lâm