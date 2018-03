Laptop bán chạy tháng 12/2006 / 5 laptop có thể cài Vista nhẹ nhất

T60 kế thừa thiết kế hoàn mỹ của dòng Thinkpad. Ảnh: Cnet.

Màn hình rộng đã chính thức trở thành hiệu ứng ở dòng máy tính xách tay dành cho doanh nhân của Lenovo, mở đầu là dòng Thinkpad Z60, và mới đây là T60. Sử dụng chip Core 2 Duo mới nhất, T60 vẫn kế thừa hầu hết các đặc tính ngoại trừ màn hình lớn hơn (15,4") so với phiên bản cũ có chip Core Duo và màn hình chỉ 14". Sản phẩm cũng được tập trung vào các tính năng bảo mật và độ chắc chắc cứng cáp giúp an toàn hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, T60 có giá cao hơn nhiều so với dòng Z61e.

Thiết kế

Hiển nhiên, Thinkpad T60 vẫn không thể khác hơn màu vỏ đen xám truyền thống vốn rất trang nhã. Màn hình rộng, bộ xử lý mới nhưng ngoại hình của T60 vẫn khá gọn gàng mảnh dẻ với các "số đo" 357,5 x 255 x 28,7 mm và trọng lượng chỉ 2,56 kg. Hơn thế, T60 vẫn đảm bảo một thiết kế tươm tất và kết cấu chắc chắc, an toàn cho người thường xuyên đi lại.

Trừ cổng nạp điện, tất cả các công tắc và cổng nối đều được bố trí về phía trước và hai bên sườn, tiện lợi cho việc thao tác. Vì không phải là laptop cho giải trí, T60 không làm người ta bất ngờ khi thiếu vắng các nút điều khiển multimedia. Chỉ có các nút điều khiển âm lượng, không dây và một nút ThinkVantage đặc biệt. Đối với người thường xuyên nhập text, bàn phím đầy đủ khiến việc thao tác thêm thoải mái, thuận tiện.

Những giá trị mà T60 mang lại không đơn thuần ở vẻ về ngoài. Máy tính mới của Lenovo được đề cao về chất lượng thiết kế với cơ cấu khớp nối bằng thép thay vì bằng nhựa nên đảm bảo chu kỳ đóng mở bền hơn. Vỏ ngoài bằng hợp kim magie bền chắc trong khi phần tỳ lòng bàn tay bằng nhựa ABS với chức năng chống xước và bảo vệ bên ngoài. Bên trong máy là cơ cấu chống sốc kiểu lồng sóc, giảm thiểu thiệt hại đến linh kiện bên trong khi rơi vỡ. Ổ cứng cũng gắn cơ cấu chống sốc đảm bảo đầu đọc thu về vị trí an toàn khi phát hiện máy đang rơi hoặc bị va chạm, tránh hiện tượng cào xước, chấn động làm hỏng những dữ liệu bên trong. Bàn phím có các đường thoát giúp bảo vệ an toàn khi chẳng may đổ nước lên bàn phím.

Tính năng

Giống như các model cùng dòng ThinkPad, T60 có bộ công cụ bảo mật mạnh mẽ và phần mềm ThinkVantage độc quyền để đơn giản hóa các công việc liên quan đến bảo mật, an toàn dữ liệu. Những tên đạo chích dữ liệu muốn đánh cắp thông tin trong máy T60 sẽ gặp khó với ba tầng bảo mật. Thứ nhất là cảm biến nhận dấu vân tay cho phép bảo vệ với độ an toàn rất cao. Hơn nữa, khóa phần cứng Trusted Platform Module (TPM) cũng đảm bảo khóa cứng các file hệ thống tránh việc đánh cắp thông tin từ chip. Ổ cứng cũng có mật khẩu bảo vệ riêng.

Chip Core 2 mạnh mẽ, màn hình 15,4" lớn hơn mà vẫn mảnh dẻ. Ảnh: Cnet.

Chương trình ThinkVantage sẽ giúp việc sao lưu, nối mạng, thực hiện bảo mật, hỗ trợ hệ thống đơn giản hơn với một giao diện cực kỳ thân thiện. T60 cũng tự động kiểm tra hệ thống, cập nhật chương trình tự diệt virus, trong khi ứng dụng Access Connections hỗ trợ việc nối mạng không dây và có dây dễ dàng hơn. ThinkVantage còn bao gồm tính năng Active Protection System bao gồm một bộ đo gia tốc giúp phát hiện việc laptop đang rơi để thu đầu đọc của ổ cứng, đảm bảo tránh làm thiệt hại dữ liệu trong ổ.

ThinkPad bao gồm đầy đủ các cổng nối cho hầu hết các doanh nhân: 3 cổng USB 2.0, một khe Type II PC Card, khe ExpressCard/54 để mở rộng thiết bị ngoại vi ngoài, cổng VGA-out để nối máy chiếu hoặc màn hình lớn. Tuy nhiên, laptop này thiếu cổng mini-FireWire, đầu đọc thẻ nhớ và S-video dành cho hầu hết các thiết bị xách tay khác. Lenovo đưa ra một chân đế mở rộng kết nối lựa chọn thêm với giá dao động 180 - 715 USD. Tuy nhiên, các cổng thêm vào cũng chỉ là DVI, hoặc giống như trên mà không có FireWire. Nối mạng là đầy đủ nhất với Gigabit Ethernet, modem, 802.11a/b/g và Bluetooth.

Định dạng rộng cũng lý tưởng cho việc xem phim. Ảnh: FPT.

Màn hình 15,4" định dạng rộng đồng nghĩa với việc hiển thị các văn bản trải dài cũng như dễ dàng so sánh các file văn bản song song cạnh nhau. Màn hình chiếc T60 thử nghiệm có độ phân giải 1.680 x 1.050 cao hơn, mặc dù có cả lựa chọn màn 1.280 x 800 pixel rẻ hơn. Định dạng rộng cũng lý tưởng cho việc xem phim, mặc dù màn hình LCD kiểu phát xạ trực tiếp "transmissive" nên không sáng bằng kiểu phản xạ "transflective". Đèn LED trên nóc màn hình hỗ trợ việc thao tác rọi sáng bàn phím khi ngồi trong bóng tối. Card đồ họa của T60, ATI Mobility Radeon X1400, với bộ nhớ video 128 MB, chưa đỉnh nhất cho game nhưng phù hợp để chạy tất cả các phiên bản của hệ điều hành mới nhất, Windows Vista.

Các tính năng khác trong model thử nghiệm là ổ ghi DVD, nhưng bạn có thể trang bị loại ổ khác với khoang tháo lắp nhanh. Cả tấm touchpad và trackstick đều hỗ trợ việc di chuột trong khi hai loa được điều khiển bởi chip âm thanh High Definition Audio của Intel, đảm bảo các chất lượng và âm lượng phần tiếng.

Thực thi và pin

Ưu: Các công cụ bảo mật mạnh mẽ, bộ khung cứng cáp, bảo vệ linh kiện bằng cơ cấu lồng sóc, khoang lắp ổ lưu trữ tháo lắp nhanh, pin lâu. Nhược: Giá cao, thực thi chưa đỉnh nhất, thiếu các cổng phổ biến, giàu chức năng thiết kế thẩm mỹ nhưng dập khuôn gây nhàm chán. Điểm đánh giá: 7,3/10.

Với tầm giá khá "chảnh" (3.130 USD), bạn sẽ vẫn do dự mặc dù nhận được hệ thống máy tính di động mạnh mẽ với có chip Core 2 Duo 2,33 GHz, RAM 1 GB và 120 GB cho lưu trữ. Với tầm giá, 2.000 USD, bạn nhận được một phiên bản T60 có chip Core 2 Duo 1,66 GHz và ổ cứng nhỏ hơn. So với laptop hướng về doanh nhân, NEC Versa P8210 có tầm giá 2.035 USD, T60 chỉ ghi được 188 điểm, đứng sau P28210 với 223 điểm mặc dù chiếc Versa chạy trên bộ xử lý cũ hơn. Sự thua kém này được giải thích là chương trình ThinkVantage khá nặng, chiếm dụng 400 MB bộ nhớ hệ thống ngay cả khi máy tính không làm gì cả. Hơn tất cả, T60 lại tỏ ra an toàn, tin cậy và hỗ trợ các tác vụ bảo mật, nối mạng, an toàn dữ liệu tốt hơn.

Tuổi thọ pin của chiếc Thinkpad này khá tốt với 4 giờ 20 phút làm việc liên tục trên pin 6-cell. Với pin 9-cell tiêu chuẩn, bạn có thể yên tâm làm việc cả ngày với máy; còn nếu muốn trang bị pin dự phòng loại 6-cell, bạn cần dành dụm thêm 234 USD.

T.B. (theo Cnet)