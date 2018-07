Theo Sixthtone, thời gian gần đây trên các trang thương mại điện tử ở Trung Quốc có một mặt hàng đặc biệt đang được lùng sục và tìm mua bởi cả trăm nghìn người dùng smartphone Trung Quốc. Đó là một thiết bị tiện ích giống như con lắc đơn, chạy bằng điện và có thể tạo thống kê giả trên tính năng tập thể dục của WeChat, khi khiến smartphone nhận định nhầm là người dùng đang đi hoặc chạy bộ.

Đây là tính năng có tên gọi WeRun, được ra mắt cách đây không lâu trên ứng dụng mạng xã hội WeChat. Nó có tác dụng ghi lại số bước đi hàng ngày của người dùng và xếp chúng lên bảng xếp hạng cùng với bạn bè. Mỗi ngày, người có số bước nhiều nhất được quyền thiết lập ảnh bìa cho cả trang xếp hạng. Đối với một số người, đó chỉ là một phần thưởng thú vị sau một ngày đi bộ vất vả. Nhưng những người khác lại xem đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm mà họ đang bán, hoặc tăng độ nổi tiếng của mình.

Thiết bị được bán trên Taobao giúp người dùng tăng xếp hạng WeRun.

Với giá bán dao động từ 3 cho tới 9 USD (70.000 tới 200.000 đồng), thiết bị chỉ có duy nhất một tác dụng đong đưa điện thoại này đang tạo nên một cơn sốt trên các trang thương mại điện tử, đặc biệt là Taobao. Trong tuần qua, nó nằm trong số các mục tìm kiếm hàng đầu. Những người bán hàng hứa hẹn rằng sản phẩm của họ có thể giả lập từ 6.000 đến 7.000 bước đi mỗi giờ. Người mua chỉ cần đặt điện thoại di động lên, vào WeChat và nhìn số bước tự tăng lên.

Một trong những người bán đứng đầu trên Taobao về mặt hàng này cho biết đã thực hiện hơn 25.000 đơn hàng trong vòng 30 ngày qua, nâng tổng khối lượng hàng bán ra lên con số 150.000. Trang thông tin phản hồi của sản phẩm đang tràn ngập các đánh giá tích cực từ người mua, cũng như cảm giác hạnh phúc của họ khi nhìn thiết bị hoạt động hiệu quả.

Một trong số những người mua mặt hàng này nhiệt tình nhất là các fan ca nhạc, phim ảnh. Li Tao, một sinh viên 23 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông, hâm mộ nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba một cách cuồng nhiệt. Cô đã mua một thiết bị để "hack" xếp hạng trên WeRun hai tuần trước với mục đích chiếm ngôi đầu bảng để có thể thay ảnh bìa bằng hình thần tượng.

"Nếu bạn ủng hộ cô ấy, bạn phải thử mọi cách để khiến cô ấy nổi tiếng hơn", Li chia sẻ. "Đặt hình cô ấy làm cho ảnh bìa WeRun của tôi mỗi ngày là một trong những điều nhỏ nhất mà một fan có thể làm".

Thiết bị này cũng tìm được lượng khách hàng tiềm năng là các sinh viên đại học. Cách đây không lâu, trường đại học ngoại ngữ Quảng Đông tuyên bố các sinh viên phải có được ít nhất 10.000 bước mỗi ngày trên WeRun. Thay vì ra ngoài vận động theo khuyến khích của nhà trường, một số sinh viên tìm mua thiết bị này để gian lận.

"Tôi biết một số bạn cùng lớp người sử dụng công cụ để hack WeRun", Xia Luyu, một sinh viên 20 tuổi cho biết. "Bạn cùng phòng của tôi và tôi đã cố gắng (gian lận) theo cách lỗi thời nhất là lắc điện thoại mọi lúc có thể. Còn những người sử dụng công cụ có thể đạt được 5.000 bước chỉ bằng cách ngủ trưa".

Một số công ty như dịch vụ tài chính, bảo hiểm cũng sử dụng thước đo là số bước trong WeRun để đánh giá và khen thưởng. Công ty tài chính Ant Financial và công ty bảo hiểm Ping An Insurance dựa vào số bước đi mỗi ngày để tặng phiếu giảm giá KFC hay Starbucks cho khách hàng, hoặc đóng góp cho các chương trình phúc lợi công cộng. Ví dụ với 850.000 bước, một khách hàng của Ant Financial đã quyên góp đủ để trồng một cây xanh tại Ordos, một thành phố sa mạc ở khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc.

Sản phẩm có thiết kế đơn giản, hoạt động theo nguyên tắc con lắc đơn, chạy bằng điện.

Trong khi đó, với WeChat, tính năng WeRun này là một sản phẩm thành công khi tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. "Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào cố gắng can thiệp dữ liệu trên WeChat", một phát ngôn viên của WeChat cho biết. Tuy nhiên, công ty chưa đóng bất kỳ tài khoản nào vì lý do này. "Chúng tôi khuyến khích người dùng cạnh tranh trên nền tảng một cách đạo đức và thân thiện".

Dẫu vậy, cũng có những câu chuyện oái oăm xảy ra quanh tính năng này. Hồi tháng 4, một kỹ thuật viên IT tên là Jiao Xiangjin, 32 tuổi, đến từ một thành phố phía tây bắc của tỉnh Tây An đã dành cả ngày đi bộ quanh khu mua sắm với bạn gái của mình để lấy thành tích trên WeRun nhằm tranh đua với đồng nghiệp. Kết quả cuối cùng là anh chàng này đã bị kiệt sức với thành tích 22.000 bước. Nhưng khi mở ứng dụng ra, anh đã bất ngờ khi đồng nghiệp của mình đã thực hiện 62.000 bước đi, cao hơn anh gần 40.000 bước.

Jiao nhanh chóng hiểu rằng đồng nghiệp của mình đã gian lận bằng cách sử dụng thiết bị hack đang được rao đầy trên Taobao. "Rất nhiều người đang mua nó", anh chia sẻ trong nỗi thất vọng.

Bảo Nam