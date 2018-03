Windows Blue ra mắt hè này với tên chính thức Windows 8.1 / Microsoft sẽ hợp nhất Windows RT vào Windows Blue / Trải nghiệm tính năng mới trên Windows Blue

Microsoft cho biết hãng đã bán được hơn 100 triệu bản quyền Windows 8 gồm cả quyền nâng cấp từ phiên bản hệ điều hành cũ cho các nhà sản xuất máy tính lớn và kênh phân phối bán lẻ (Direct OEM và Retail License) sau 6 tháng ra mắt. So với mốc 60 triệu bản quyền mà hãng công bố hồi tháng 1 thì con số này tăng hơn 40 triệu trong khoảng 5 tháng.

Thiết kế Windows 8 sẽ đáp ứng một thị trường rộng lớn gồm laptop, ultrabook, máy tính để bàn và cả máy tính bảng. Ảnh: engadget.com.

Bên cạnh đó, hãng cũng đưa ra thị trường bản nâng cấp lớn đầu tiên của Windows 8, tên mã Windows Blue vào cuối năm nay, hỗ trợ nhiều định dạng (form factor), kích cỡ màn hình khác nhau cũng như cung cấp nhiều tùy chọn hơn cho cả người dùng doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Trong một bài viết đăng tải trên blog công ty, bà Tami Reller, Giám đốc marketing và tài chính của Microsoft, cho biết Windows Blue được thiết kế dựa trên những thông tin phản hồi từ người dùng kể từ khi Windows 8 và Windows RT ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, bà Reller không đề cập cụ thể về những tính năng của bản nâng cấp này.

Microsoft thiết kế Windows RT hướng đến các thiết bị nền tảng ARM trong khi Windows 8 hướng đến thiết bị nền Intel (x86/x64). Bản nâng cấp Windows Blue xuất hiện trong bối cảnh nhiều nhận xét cho rằng thiết kế Windows 8 không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng đồng cũng như chưa tạo được dấu ấn nổi bật so với phiên bản cũ Windows 7, đã góp phần làm cho doanh số bán hàng của máy tính cá nhân (PC) sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua.

Bản nâng cấp Blue được xem là bước đệm giúp Windows 8 đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng.

Thống kê của IDC cho biết tổng số máy tính cá nhân bán ra thị trường trong quý I năm nay chỉ đạt 76,3 triệu sản phẩm, giảm hơn 13,9 % so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do sự thất bại của Windows 8 trong việc vực dậy thị trường PC cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động khác là máy tính bảng (tablet) và điện thoại thông minh (smartphone). Sự sụt giảm của thị trường máy tính cá nhân trong quý I cao hơn đáng kể so với mức dự báo 7,7 % và IDC cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thu hẹp trong thời gian tới. Tuy nhiên, bà Reller vẫn tỏ ra lạc quan về thị trường máy tính cá nhân.

Máy tính cá nhân vẫn tiêp tục phát triển theo quỹ đạo riêng và tính di động sẽ cao hơn. Các thiết bị lai giữa laptop và máy tính bảng, laptop trang bị màn hình cảm ứng và dòng máy “all in one” sẽ xuất hiện rộng rãi trên thị trường với mức giá hấp dẫn người dùng hơn. Thiết kế Windows 8 không chỉ đáp ứng những thiết bị trên mà còn hướng đến thị trường lớn hơn, chẳng hạn như máy tính bảng, đại diện Microsoft chia sẻ.

Bà Tami Reller cũng cho biết hiện có khoảng 2.400 chủng loại sản phẩm đạt chứng nhận tương thích với Windows 8 và Windows RT, bao gồm laptop, ultrabook, máy tính để bàn, máy tính bảng… và con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, số lượng ứng dụng dành cho Windows 8 tăng gấp 6 lần kể từ khi ra mắt và có hơn 250 triệu lượt ứng dụng tải về từ Windows Store trong 6 tháng đầu tiên, trong đó có gần 90% các ứng dụng được tải về thường xuyên mỗi tháng.

Đông Quân