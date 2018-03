TV LED dần chiếm ưu thế trên thị trường / Giá TV giảm, sức mua cũng không tăng

Các hãng bắt đầu giảm giá nhiều mẫu TV LED trước Tết.

Chưa đầy một tháng sau chương trình tháng khuyến mại ở Hà Nội, giá TV ở thị trường trong nước lại có xu hướng hạ. Sony vừa đồng loạt giảm giá cho cả 12 dòng TV Bravia, mức giảm thấp nhất là một triệu đồng trong khi nhiều nhất lên đến 10 triệu đồng. Ví dụ mẫu LED 32 inch EX650 giảm từ 12,9 triệu còn 11,9 triệu đồng, hay model HX750 55 inch giảm từ 51,9 triệu đồng xuống còn 41,9 triệu đồng. Samsung cũng hạ giá các dòng TV LED EH series như EH4003 và EH5000, EH5300 từ một đến vài triệu đồng. Các mức giá trên chưa tính đến khuyến mại từ phía các đại lý và siêu thị.

LED đang bán tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thống kê từ GfK Việt Nam cho thấy 64% lượng TV bán ra là các sản phẩm LED trong đó bán chạy nhất là model 32 inch với phân khúc 7 triệu đồng, chiếm tới 45%. Doanh số LCD bán ra giảm đáng kể khi chỉ còn 32%, trong khi Plasma vẫn khiêm tốn ở mức 4%. Tính trong 10 tháng đầu năm 2012, theo công ty nghiên cứu thị trường này, Sony là thương hiệu nắm giữ thị phần số một về TV ở Việt Nam.

Theo dự đoán từ các nhà bán lẻ, giá TV LED sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian từ nay cho tới Tết. Ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc hệ thống Media Mart (Hà Nội), cho biết "xu hướng giảm giá trong thời gian tới là tất yếu khi các hãng phải cạnh tranh để đạt mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng trong năm 2012, nhất là khi thị trường trong cả năm qua đã khá trầm lắng". Các hãng như LG, Toshiba hay Panasonic sẽ điều chỉnh giá bán sản phẩm để cạnh tranh, sau khi Samsung và Sony giảm giá bán các sản phẩm của mình.

Báo cáo từ GfK Việt Nam cho thấy, doanh thu của ngành hàng TV từ tháng 6 cho tới tháng 10/2012 không tăng so với năm ngoái. Dù là tháng khuyến mại lớn của Hà Nội, nhưng doanh số TV bán ra trong tháng 11 vừa rồi tăng nhưng không đáng kể, chưa đến 10% so với tháng trước. Còn doanh thu của toàn ngành điện tử (TV và các thiết bị nghe nhìn) trong năm 2012 đã giảm 12% so với năm 2011.

Giá TV nói chung sẽ còn giảm từ nay đến Tết do tác động từ phía các hãng sản xuất lẫn phân phối, bán lẻ.

Nếu tính thêm ưu đãi hay cộng các chương trình khuyến mại, giá TV LED ở Việt Nam đang thấp hơn cả các thị trường xung quanh như Singapore hay Indonesia. Giá bán của dòng LED 32 inch ở thời điểm hiện tại ngang bằng với giá bán LCD thông thường cùng kích thước trong năm ngoái. Như model LED 32 inch LE240M của Sharp còn chưa tới 6 triệu đồng, trừ thêm khuyến mại thì chỉ còn khoảng 5,3 triệu đồng. Hay mẫu LED EH4003 32 inch của Samsung, giá trị thực tế sau khi trừ khuyến mại cũng chỉ còn hơn 5 triệu đồng.

Ưu đãi chủ yếu dành cho sản phẩm TV vẫn là hỗ trợ giá, tặng thêm quà như nồi cơm điện, thùng bia, giá trị hơn có thể gói dịch vụ truyền hình HD hay đầu phát HD, dàn âm thanh... tùy theo giá trị hàng. Tuy vậy, các khuyến mại gây sốc về giá, hay gây hiện tượng "sốt" cho mặt hàng TV như vài năm đều không thấy.

Điểm sáng ở thị trường điện máy là việc một số siêu thị lớn vẫn quyết định mở rộng hệ thống khi mà cả thị trường đạt mức tăng trưởng thấp nhất so với các năm trước. Ở Hà Nội, Media Mart chuẩn bị cho khai trương siêu thị thứ sáu tại Mỹ Đình. Đại diện siêu thị này cho rằng, việc mở rộng quy mô sẽ giải quyết bài toán về tăng trưởng doanh thu, đồng thời giúp thu hút thêm một lượng lớn khách hàng. Trong khi các hệ thống quy mô nhỏ phải thu hẹp, thậm chí bật bãi trong năm 2012, đây lại là cơ hội để cho các hệ thống lớn mở rộng quy mô và thâu tóm thị trường.

Theo dự báo của GfK, thị trường điện máy nói chung và ngành TV nói riêng có thể tăng trưởng trở lại trong dịp mua sắm cuối năm và trước Tết Nguyên Đán sắp tới, tuy nhiên, sẽ khó bằng các năm trước.

Tuấn Anh