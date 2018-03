Cùng được trang bị CPU lõi kép ARMv7 1 GHz Cortex A9, HKPhone Revo Max và Revo S2 được đánh giá là những smartphone có cấu hình mạnh nhất trong phân khúc bình dân thời điểm hiện tại. Màn hình "khủng" 5,3 inch IPS trên Revo Max hay vỏ Polycarbonate với thiết kế siêu mỏng của Revo S2 cũng là những điểm nhấn tạo sự khác biệt cho hai sản phẩm đến từ Hong Kong.

HKPhone Revo Max dùng màn hình 5,3 inch đang có mức giá ưu đãi 4,2 triệu đồng.

Ra mắt tại Việt Nam đã được 2 tháng, nhưng sức hút từ bộ đôi sản phẩm của HKPhone chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Trong dịp mua sắm cuối năm, đây là những sản phẩm hút khách khá mạnh trên thị trường. Hệ thống 72 showroom HKPhone trên toàn quốc đã xuất hiện tình trạng "cháy hàng" cục bộ. Khách hàng có nhu cầu đều phải tiến hành đặt hàng trước theo quy trình của hãng.

Revo S2 có thiết kế siêu mỏng được bán với mức giá ưu đãi 3,5 triệu đồng.

Tại showroom 100 Đường Bưởi (Hà Nội), lượng khách tới đây tăng gấp 3-4 lần ngày thường, nhất là vào thời điểm giao hàng cho khách đặt trước. "Tình trạng này xảy ra liên tục trong vài ngày qua. Bình thường chỉ cần hai nhân viên bán hàng, nhưng trong dịp này, các showroom lớn của chúng tôi phải tăng cường đến bốn nhân sự bán hàng", quản lý tại cửa hàng này chia sẻ.

Chương trình khuyến mãi "khủng" của HKPhone dành cho bộ đôi Revo lõi kép sẽ kết thúc vào 30/12 càng "kích thích" khách hàng mua máy.

Đại diện HKPhone cho biết lý do chính khiến sức mua Revo Max và Revo S2 tăng mạnh gần đây là do thời gian khuyến mãi "khủng" sắp kết thúc vào ngày 30/12 tới đây. Theo đó bộ đôi Revo lõi lép này sẽ được giảm giá 300.000 đồng, kèm theo là bộ quà tặng 1,2 triệu cho Revo Max và 650.000 đồng cho Revo S2. Đây là mức ưu đãi hấp dẫn so với mặt bằng chung thị trường smartphone giá rẻ.

Ngoài ra, sau một thời gian có mặt Revo Max và S2 cũng chứng minh được chất lượng gia công, độ bền, có thể chịu tác động từ bên ngoài mà máy vẫn hoạt động bền bỉ. Đó cũng là cơ sở để HKPhone tự tin tung ra cam kết "100 hài lòng" cho phép khách hàng được quyền đổi máy trong vòng 3 ngày sau khi mua vì bất kỳ lý do nào.

