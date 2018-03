Những máy tính bảng 7 inch đáng chú ý trên thị trường

iPad là sản phẩm có sức mua tốt nhất trong ngành hàng này.

Theo phản ánh của nhiều siêu thị điện máy trên toàn quốc, sức mua máy tính bảng dịp cuối năm đang tăng rất mạnh. Ông Lê Huy Toàn, Giám đốc ngành máy tính bảng của Thế Giới Di Động cho biết, riêng tháng 12/2012, hệ thống của ông bán được lượng máy tăng 50% so với bình quân 3 tháng trước đó. Siêu thị Trần Anh (Hà Nội) cũng cho biết doanh số máy tính bảng tại đây tăng đều vào các tháng cuối năm, trong đó iPad 4, Nexus 7 có sức mua rất tốt.

Ông Toàn cho rằng mức tăng của máy tính bảng trong những tháng cuối năm là bình thường, do nhu cầu giải trí, tặng quà dịp Giáng sinh và cuối năm của người dùng tăng mạnh. Nhưng về số lượng, năm 2012 có sự đột biến so với các năm trước. Công ty phân tích thị trường GfK ghi nhận tổng lượng máy tính bảng bán ra tại Việt Nam trong năm 2012 đã đạt 100.000 máy, tăng hơn hai lần so với với năm 2011.

Ở phân khúc giá rẻ, dưới 5 triệu đồng, máy tính bảng nhãn hiệu Trung Quốc bán chạy là Aigo T710 (khoảng 5,5 triệu đồng), cao hơn một chút (tầm 5 đến 7 triệu đồng) Huawei MediaPad 7 Lite đang bán tốt. Phân khúc từ 7 đến 10 triệu đồng đánh dấu sự thống trị của Samsung Galaxy Tab 2 (7 inch), iPad Mini, Nexus 7; còn hàng cao cấp Galaxy Tab 2 10 inch, Galaxy Note 10.1, iPad 3 Wi-Fi + 4G (16 GB và 32 GB), iPad 4 vẫn được lựa chọn nhiều nhất.

Các máy tính bảng chạy Windows 8 được cho là yếu tố thúc đẩy doanh số máy tính bảng cao hơn nữa thời gian tới. Ảnh: Hải Mỹ

Theo dự đoán của các siêu thị điện máy, từ nay đến Tết Nguyên Đán, sức mua máy tính bảng còn tiếp tục tăng do iPad Mini, Nexus 7 tiếp tục được nhập về. Thời gian trước, iPad Mini 4G bị khan hàng nên chỉ có mặt ở một vài cửa hàng ủy quyền của Apple. Thêm vào đó, sự xuất hiện của các máy tính bảng chạy Windows 8 bàn phím rời sẽ khiến thị trường máy tính bảng có thể lấn át thị trường laptop truyền thống. GfK cũng dự đoán doanh số máy tính bảng tại Việt Nam trong năm 2013 còn tiếp tục tăng gấp đôi năm 2012.

Hải Mỹ