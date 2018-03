Trong ảnh là bác Bình, người đã "tậu" đến 5 chiếc Revo Max và S2 để tặng người thân và mua giúp bạn bè. Còn anh Hải Long, ngụ Đống Đa, Hà Nội cho biết do đặc thù công việc nên thường xa nhà và điện thoại là cầu nối tiện ích giữa anh và gia đình. Tuy nhiên do bố mẹ già việc tiếp cận công nghệ khá khó khăn, nhiều khi không thể thực hiện được cuộc gọi do màn hình máy nhỏ, khó nhìn. Được đồng nghiệp tư vấn, anh đã quyết định mua bộ đôi Revo làm quà biếu năm mới cho các cụ.