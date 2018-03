Sau Tết, sức mua các dòng điện thoại cao cấp trên 10 triệu đồng đang giảm.

Sau thời gian đắt khách dịp Tết, giống như nhiều mặt hàng điện tử khác, thị trường điện thoại đang có dấu hiệu chững lại trong vòng một tháng trở lại đây, đặc biệt ở dòng sản phảm đắt tiền.

Từ đầu tháng 3 đến nay, sức tiêu thụ các dòng smartphone cao cấp có giá từ 10 triệu đồng chậm hẳn lại. Doanh số bán ra nói chung giảm khoảng 30% đến 40% so với thời gian trước Tết, ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc chuỗi cửa hàng Mai Nguyên (TP HCM), chia sẻ về tình hình kinh doanh. Trong khi đó, lượng khách quan tâm tới những model đắt khách lúc trước như Samsung Note II, Galaxy S III hay HTC One X+, Nokia Lumia 920 cũng thưa dần. Bán tốt chủ yếu là một số dòng Android tầm trung (6-8 triệu đồng) của Sony, LG hay Windows Phone Lumia 620 giá thấp của Nokia.

Tương tự như hàng chính hãng, sức mua những dòng điện thoại Android cao cấp ở thị trường "xách tay" cũng đang chững lại ở. Chủ một cửa hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) cho biết, các dòng máy cao cấp của Samsung không còn đắt khách như dịp cuối năm, các model trên 10 triệu đồng của HTC như One X, One X+ sức tiêu thụ khá yếu, thậm chí gần đây càng khó bán hơn. Giá nhiều model "xách tay" như S III, Note II, hay One X+ đã được điều chỉnh, giảm giá vài trăm nghìn tới triệu đồng đồng so với trước Tết.

Điểm sáng ở thị trường hiện tại lại là iPhone. "Dù chịu cạnh tranh mạnh từ các model Android, doanh số iPhone vẫn ngang ngửa so với cùng thời điểm năm trước, không có nhiều biến động", ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc hệ thống iShop (Hà Nội), nhận xét về dòng máy của Apple.

So với các smartphone hệ điều hành khác cùng tầm, sức mua iPhone 5 tương đương với trước Tết, bên cạnh đó, giá bán khá ổn định khi chỉ giảm nhẹ trong vòng nửa tháng trở lại đây. Mức thấp nhất là khoảng 15,3 triệu đồng, cho phiên bản quốc tế 16 GB. Ngay cả phiên bản cũ 4S cũng tỏ ra giữ giá và bán đều trong thời gian qua. Giá một phiên bản 4S quốc tế 16 hiện dao động ở mức trên dưới 13 triệu đồng.

Sự xuất hiện của các dòng điện thoại màn hình Full HD như Oppo Find 5 (bên phải) thu hút sự chú ý của nhiều người, giảm bớt sức hấp dẫn của những model màn hình HD như Note II (bên trái).

Nguyên nhân khiến cho các dòng smartphone Android cao cấp chững lại, sức mua yếu vì những thông tin của loạt model thế hệ mới. Ngoài cải tiến về cấu hình hay tính năng, trang bị mới mẻ trên smartphone năm nay là màn hình Full HD "siêu nét" đang khiến dân mê công nghệ và nhiều khách hàng quyết tâm chờ loạt smartphone mới như Xperia Z, HTC One hay Galaxy S IV... bán ra, thay vì chọn những model đang có trên thị trường, ông Mai Triều Nguyên chia sẻ. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, khi các sản phẩm mới xuất hiện thì đồng thời giá bán của các model cũ cũng sẽ giảm mạnh và khi đó quyết định mua cũng chưa muộn.

Thị trường điện thoại trong khoảng một tháng tới được dự đoán sẽ nóng và sôi động hơn nhiều, thậm chí nổ ra những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc smartphone cao cấp với sự xuất hiện của nhiều model sở hữu màn hình Full HD.

Sau khi ra mắt trên thế giới, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là thời điểm mà hầu hết các hãng dự kiến tung ra sản phẩm mới ở Việt Nam Bộ đôi Xperia Z và ZL của Sony sẽ được phát hành chính hãng ngay cuối tháng nay. Còn với HTC, dù vừa tung chiếc Butterfly 5 inch ra thị trường, chiếc One mới là vũ khí chính của hãng trong năm 2013 khi được đầu tư nhiều kế hoạch truyền thông và đang gấp rút đưa về nước trong tháng 4.

Ngay cả một tên tuổi mới là Oppo cũng cho biết sẽ cạnh tranh sòng phẳng và quyết liệt khi sẵn sàng tung ra chiếc Find 5 Full HD ngay từ cuối tháng 3. Với giá bán khoảng 10 triệu đồng, thấp hơn hẳn các đối thủ nhưng vẫn giữ cấu hình chip lõi tứ, camera 13 megapixel, công nghệ âm thanh Dirac HD độc quyền đi kèm màn hình Full HD 5 inch, Find 5 được cho là một sản phẩm đáng gờm.

Ngoài ra không thể không nhắc đến Galaxy S IV, dù chưa chính thức xuất hiện nhưng vẫn là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây. Theo một số nguồn tin, sau khi được công bố ngày 14/3 tới, model này sẽ về Việt Nam vào tháng 5. Dù chưa có xác nhận chính thức, điều này vẫn khiến không ít người hâm mộ phấp phỏm chờ đợi, thậm chí tạm dừng ý định sắm điện thoại mới.

Bài và ảnh: Tuấn Anh