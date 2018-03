Sau khi giới thiệu các chip đồ họa GeForce GT 700M dành cho máy tính xách tay vào tháng Tư vừa qua, Nvidia cũng lần lượt tung ra các mẫu card đồ họa mới dành cho nền tảng máy tính để bàn gồm GeForce GTX 780, GTX 770 thuộc phân khúc cao cấp và mẫu tầm trung GTX 760 Ti. Ngoài ra, Nvidia tiếp tục phát triển 2 phiên bản mới của Titan là Titan LE và Titan Ultra, mẫu card đồ họa đơn nhân mạnh nhất của hãng.

Nhân đồ họa GK110 (kiến trúc Kepler) có tổng cộng 15 SMX (Streaming Multiprocessors) và có đến 6 memory controller quản lý bộ nhớ VRAM với độ dài địa chỉ 64 bit. Ảnh: anandtech.com.

Cách đây không lâu, khi Nvidia trình làng card đồ họa Titan đã tạo được ấn tượng mạnh với người dùng bởi hiệu năng cũng như mức giá ‘khủng’ của sản phẩm. Cũng cần nói thêm là cho đến thời điểm hiện tại, AMD vẫn chưa có được mẫu card đồ họa đơn nhân nào có thể cạnh tranh cùng Titan, trừ Radeon HD 7990 thuộc dòng card đồ họa đa nhân.

Tuy nhiên dù hiệu năng Titan có ấn tượng đến mấy thì với mức giá khoảng 1.000 USD (tương đương 21 triệu đồng), phần lớn người dùng khó có thể vượt qua ‘trở ngại’ đầu tiên này. Có lẽ Nvidia cũng nhận thấy vấn đề này nên hãng đã phát triển mẫu card đồ họa mới dưới tên gọi Titan LE có giá thấp hơn 35% (khoảng 650 USD) so với nguyên mẫu.

Về bản chất, Titan LE là phiên bản rút gọn (cut down), sử dụng cùng nhân đồ họa GK 101 nhưng có số CUDA giảm còn 2496 (so với 2688 của Titan), 208 texture mapping unit và 40 color ROP unit. Ngoài ra, dung lượng bộ nhớ GDDR5 chỉ là 5 GB (so với 6 GB của Titan) và độ rộng băng thông bộ nhớ 320 bit. Trong khi đó, Titan Ultra sẽ là bản nâng cấp có đến 2880 nhân CUDA, 256 texture mapping unit và 48 color ROP unit. Card có công suất tiêu thụ (TDP) tầm khoảng 275 W, cao hơn so với 256 W bản nguyên mẫu và 235W của Titan LE.

GTX 780 cũng sử dụng nhân đồ họa GK110, hiệu năng cao hơn GTX 680 khoảng 30% và hơn đến 50% so với GeForce GTX 580. Ảnh: anandtech.com.

Mẫu card đồ họa mạnh nhất dòng GeForce 700 series là GTX 780 cũng sử dụng nhân đồ họa GK 101 và cắt giảm một số thành phần tương tự Titan LE (tham khảo chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật bên dưới). Theo đánh giá của anandtech và videocardz cho thấy hiệu năng GTX 780 cao hơn GTX 680 khoảng 30% và hơn đến 50% so với GeForce GTX 580.

Trong khi đó GTX 770 vẫn sử dụng nhân đồ họa GK 104 và được xem là phiên bản làm mới từ GTX 680 do thông số kỹ thuật không có sự khác biệt so, trừ mức xung nhân (core clock) cao hơn một chút. Cụ thể GTX 770 tích hợp 1536 nhân CUDA và hoạt động ở mức xung 1.046 MHz (trong khi GTX 680 là 1.006 MHz), công nghệ Nvidia Boost 2.0 giúp nâng mức xung nhân lên 1.085 MHz khi cần thiết. Điểm nổi bật của GTX 770 là xung nhịp bộ nhớ (memory clock) được đẩy lên mức 1.753 MHz với băng thông bộ nhớ (memory bandwith) đạt 224 GB/s, cao hơn khoảng 16% so với GTX 680.

Thành viên cuối cùng dòng GeForce 700 series là GTX 760 Ti. Đây cũng được xem là bản nâng cấp của GTX 670 khi sử dụng chung GPU GK104-255, dung lượng bộ nhớ 2GB GDDR5. Theo Nvidia cho biết hiệu năng GTX 760 Ti sẽ cao hơn GTX 660 Ti khoảng 20 - 23% và sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Radeon HD 7800 của AMD.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật GPU Titan và GeForce 700 series.

Đông Quân